Billie Eilish confirma que es miembro de la comunidad LGBTIQ+

La confirmación la hizo el sábado 2 de diciembre, durante un evento que organizó Variety.

Embed Billie Eilish opens up about coming out in her Variety cover story: "I didn't realize people didn't know!" | Variety Hitmakers presented by @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp — Variety (@Variety) December 2, 2023

Durante la cita, una representante de la revista la abordó y cuestionó si su declaración en la publicación se trató de una manera de 'salir del closet'; a lo que la artista resaltó que pensaba que sus palabras sobre su identidad sexual no sería una sorpresa.

"No, no lo hice. Pensé: '¿No era obvio'? No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Pero vi el artículo y pensé: 'Oh, supongo que salí del armario hoy'. Está bien, genial. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan", comentó con seguridad.

Al mismo tiempo, enfatizó que desea que la vida de cualquier persona gire en torno a disfrutar y existir sin tener que explicar su vida íntima y relaciones. "Realmente no creo en eso. Simplemente digo '¿por qué no podemos simplemente existir?' He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups".

La entrevista

En la publicación, la cantante de Lovely y What Was I Made For? comentó que se sentía intimidada por algunas mujeres, así como también atraída. Igualmente, señaló que siente profundamente un gran cariño por las mujeres que son parte de su vida.

"Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas. Me siento atraída por ellas como gente. Me siento atraída por ellas de verdad", fueron estas las palabras que incentivaron un revuelo en torno a su sexualidad.

Asimismo, en la entrevista la artista señaló que siempre se ha identificado con los pronombres femeninos, pero le cuesta aceptarse como una mujer atractiva.

"Para ser honesta, nunca me he sentido como una mujer. Nunca me he sentido deseable. Ni femenina. Aún tengo que convencerme de que soy una chica guapa. Me identifico con los pronombres femeninos y cosas así, pero nunca me he sentido de verdad como una chica".

Aunque ya es un hecho que Eilish es miembro activo de la comunidad, no especificó cuál es su orientación sexual, puesto que no le gustan las etiquetas. Esto también ha generado de que se le señale de practicar queerbaiting; es decir, simular que es parte del colectivo LGTB solo con fines comerciales.

Recordemos que, pese a confirmar su atracción por las mujeres, a Billie se le han conocido algunos novios, entre los que destacan Jesse Rutherford, Matthew Tyler Vorce y Brandon Adams.