Billie Eilish conquista los American Music Awards 2025

MIAMI.- Billie Eilish se consagró como la máxima ganadora de la edición 2025 de los American Music Awards , premiación en la que logró triunfar en las siete categorías en las que estaba nominada, incluyendo artista del año. Sin embargo, la artista no estuvo presente debido a su gira.

La ceremonia, celebrada la noche del Día de los Caídos, contó con la conducción de Jennifer López , quien también fue la encargada de inaugurar el espectáculo con una presentación musical que ha dado de qué hablar, pues no solo realizó un popurrí con canciones de Beyoncé, Eilish, Shaboozey, Chappell Roan, entre otros; también presentó un número de baile donde besó a sus bailarines.

Durante la velada, SZA ganó artista femenina de R&B favorita y canción favorita de R&B por Saturn; mientras que Lady Gaga y Bruno Mars ganaron video musical favorito y colaboración del año por Die With a Smile; además, Mars ganó el premio a artista masculino de pop favorito y Gaga el de artista dance/electrónico favorito.

Eminem, quien tampoco estuvo presente en la ceremonia, se hizo sentir con un video proyectado en el que agradeció el premio como artista masculino de hip-hop favorito y álbum favorito de hip-hop por The Death of Slim Shady (Coup de Grâce).

Beyoncé se consagró como la artista femenina country favorita, y álbum country favorito por Cowboy Carter.

Latinoamérica también dijo presente con una destacada presentación de Gloria Estefan en el escenario del Fontainebleau Las Vegas. Conga, Rhythm Is Gonna Get You y La vecina, fueron algunos de los éxitos con los que la Reina del Pop Latino puso a bailar a los asistentes.

Por su parte, Bad Bunny se llevó a casa el premio a artista latino masculino favorito y álbum latino favorito por DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Becky G (artista latina femenina favorita), Julión Álvarez y su Norteño Banda (dúo o grupo latino favorito), y Shakira (canción latina favorita por Soltera)", fueron los otros exponentes latinos homenajeados la noche del 26 de mayo.

La gala estuvo marcada por el regreso de Janet Jackson, quien recibió el premio Ícono 2025 y realizó su primera actuación televisiva en siete años.

"Mi familia y yo nunca soñamos con ser famosos. No nos criaron así. Siempre tuvimos un amor especial por la música, el baile y el canto, y la fama llegó con trabajo duro y dedicación. Mi historia, la historia de mi familia, es verdaderamente una historia estadounidense. Esto solo habría sucedido en Estados Unidos".

Por último, Sir Rod Stewart recibió el Premio a la Trayectoria y puso fin a la noche con Forever Young.

Ganadores

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de ganadores de los American Music Awards 2025.

Artista del año

Ariana Grande

Billie Eilish - GANADORA

Chappell Roan

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Post Malone

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Nuevo Artista del Año

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams - GANADORA

Shaboozey

Teddy Swims

Tommy Richman

Álbum del Año (nueva categoría)

Beyoncé, Cowboy Carter

Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft - GANADORA

Chappell Roan, The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli xcx, Brat

Gracie Abrams, The Secret of Us

Future & Metro Boomin, We Don’t Trust You

Kendrick Lamar, GNX

Post Malone, F-1 Trillion

Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet

Taylor Swift, The Tortured Poets Department

Canción del Año (nueva categoría)

Benson Boone, Beautiful Things

Billie Eilish, Birds of a Feather - GANADORA

Chappell Roan, Good Luck, Babe!

Hozier, Too Sweet

Kendrick Lamar, Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars, Die With a Smile

Post Malone featuring Morgan Wallen, I Had Some Help

Sabrina Carpenter, Espresso

Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)

Teddy Swims, Lose Control

Colaboración del Año

Kendrick Lamar & SZA, Luther

Lady Gaga & Bruno Mars, Die With a Smile - GANADORES

Marshmello & Kane Brown, Miles on It

Post Malone featuring Morgan Wallen, I Had Some Help

ROSÉ & Bruno Mars, APT.

Taylor Swift featuring Post Malone, Fortnight

Canción Social del Año (nueva categoría)

Chappell Roan, HOT TO GO!

Djo, End of Beginning

Doechii, Anxiety - GANADOR

Lola Young, Messy

Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)

Tommy Richman, Million Dollar Baby

Artista de Gira Favorito

Billie Eilish - GANADOR

Luke Combs

Morgan Wallen

Taylor Swift

Zach Bryan

Video Musical Favorito

Benson Boone, Beautiful Things

KAROL G, Si Antes Te Hubiera Conocido

Kendrick Lamar, Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars, Die With A Smile - GANADORES

Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)

Artista Pop Masculino Favorito

Benson Boone

Bruno Mars - GANADOR

Hozier

Teddy Swims

The Weeknd

Artista Pop Femenina Favorita

Billie Eilish - GANADORA

Chappell Roan

Lady Gaga

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Álbum Pop Favorito

Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft - GANADORA

Chappell Roan, The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli xcx, Brat

Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet

Taylor Swift, The Tortured Poets Department

Canción Pop Favorita

Benson Boone, Beautiful Things

Billie Eilish, Birds of a Feather - GANADORA

Lady Gaga & Bruno Mars, Die With a Smile

Sabrina Carpenter, Espresso

Teddy Swims, Lose Control

Artista Country Masculino Favorito

Jelly Roll

Luke Combs

Morgan Wallen

Post Malone - GANADOR

Shaboozey

Artista Country Femenina Favorita

Beyoncé - GANADORA

Ella Langley

Kacey Musgraves

Lainey Wilson

Megan Moroney

Dúo o Grupo Country Favorito

GANADOR: Dan + Shay

Old Dominion

Parmalee

The Red Clay Strays

Zac Brown Band

Álbum Country Favorito

Beyoncé, Cowboy Carter - GANADORA

Jelly Roll, Beautifully Broken

Megan Moroney, Am I Okay?

Post Malone, F-1 Trillion

Shaboozey, Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going

Canción Country Favorita

Jelly Roll, I Am Not Okay

Koe Wetzel & Jessie Murph, High Road

Luke Combs, Ain’t No Love in Oklahoma

Post Malone featuring Morgan Wallen, I Had Some Help - GANADOR

Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)

Artista de Hip-Hop Masculino Favorito

Drake

Eminem - GANADOR

Future

Kendrick Lamar

Tyler, The Creator

Artista de Hip-Hop Femenina Favorita

Doechii

GloRilla

Latto

Megan Thee Stallion - GANADORA

Sexyy Red

Álbum Favorito de Hip-Hop

Eminem, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) - GANADOR

Future & Metro Boomin, We Don’t Trust You

Gunna, one of wun

Kendrick Lamar, GNX

Tyler, The Creator, Chromakopia

Canción Favorita de Hip-Hop

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar, Like That

GloRilla, TGIF

GloRilla & Sexyy Red, Whatchu Kno About Me

Kendrick Lamar, Not Like Us - GANADOR

Kendrick Lamar & SZA, Luther

Artista Masculino de R&B Favorito

Bryson Tiller

Chris Brown

PARTYNEXTDOOR

The Weeknd - GANADOR

Usher

Artista Femenina de R&B Favorita

Kehlani

Muni Long

Summer Walker

SZA - GANADOR

Tyla

Álbum Favorito de R&B

Bryson Tiller, Bryson Tiller

PARTYNEXTDOOR, PARTYNEXTDOOR 4 (P4)

PARTYNEXTDOOR & Drake, $ome $exy $ongs 4 U

SZA, SOS Deluxe: LANA

The Weeknd, Hurry Up Tomorrow - GANADOR

Canción Favorita de R&B

The Weeknd & Playboi Carti, Timeless

Chris Brown, Residuals

Muni Long, Made for Me

SZA, Saturn - GANADOR

Tommy Richman, Million Dollar Baby

Artista Latino Masculino Favorito

Bad Bunny - GANADOR

Feid

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Artista Latina Femenina Favorita

Becky G - GANADORA

KAROL G

Natti Natasha

Shakira

Young Miko

Dúo o Grupo Latino Favorito

Calibre 50

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Julión Álvarez y su Norteño Banda - GANADORES

Álbum Latino Favorito

Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOToS - GANADOR

Fuerza Regida, Dolido Pero No Arrepentido

Peso Pluma, ÉXODO

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Tito Double P, INCÓMODO

Canción Latina Favorita

Bad Bunny, DtMF

FloyyMenor X Cris Mj, Gata Only

KAROL G, Si Antes Te Hubiera Conocido

Oscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda

Shakira, Soltera - GANADORA

Artista de Rock Favorito

Hozier

Linkin Park

Pearl Jam

Twenty One Pilots - GANADOR

Zach Bryan

Álbum de Rock Favorito

Hozier, Unreal Unearth: Unending

Koe Wetzel, 9 lives

The Marías, Submarine

Twenty One Pilots, Clancy - GANADOR

Zach Bryan, The Great American Bar Scene

Canción de Rock Favorita

Green Day, Dilemma

Hozier, Too Sweet

Linkin Park, The Emptiness Machine - GANADOR

Myles Smith, Stargazing

Zach Bryan, Pink Skies

Artista Dance/Electrónico Favorito

Charli xcx

David Guetta

John Summit

Lady Gaga - GANADOR

Marshmello

Banda Sonora Favorita

Arcane League of Legends: Season 2 - GANADORA

Hazbin Hotel (Original Soundtrack)

Moana 2 (Original Motion Picture Soundtrack) • Aulii Cravalho, Dwayne Johnson and Cast

Twisters: The Album

Wicked: The Soundtrack • Cynthia Erivo, Ariana Grande and Cast

Artista de Afrobeats Favorito

Asake

Rema

Tems

Tyla - GANADORA

Wizkid

Artista de K-Pop Favorito

ATEEZ

Jimin

RM - GANADOR

ROSÉ

Stray Kids