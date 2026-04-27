Miami clama por la libertad de Cuba en jornada internacional de oración

MIAMI. - La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) reunió el domingo en el FPL Solar Amphitheater de Bayfront Park, en Miami, a centenares de personas en una jornada internacional de oración por la libertad de Cuba, bajo el lema “Unidos por una Cuba libre” y vinculada al movimiento “Salvar a Cuba”.

El acto congregó a activistas, líderes religiosos, comisionados de la Ciudad de Miami y del Condado de Miami-Dade, expresos políticos, figuras del exilio cubano y personalidades de diferentes países para denunciar la situación de la isla, exigir la liberación de los presos políticos y reclamar el fin del régimen comunista en la isla.

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La convocatoria, organizada por la ARC y con respaldo de la Comisión de la Ciudad de Miami, se desarrolló de forma simultánea con encuentros similares en varios países de América Latina, así como en puntos no revelados dentro de Cuba para evitar represalias contra los participantes.

Apertura espiritual entre la lluvia

La jornada arrancó con una oración encabezada por representantes de distintas denominaciones religiosas, que marcaron el tono del encuentro pese a la lluvia que cayó sobre el sur de la Florida durante la tarde.

El reverendo Fermín Castañeda llamó a la comunidad a perseverar en la fe ante un escenario que describió como adverso para la causa cubana.

“Los días son malos, todos los días sucede algo diferente, pero estamos luchando contra huestes espirituales de maldad”, afirmó.

El padre José Espino, rector del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad, dedicó parte de su intervención a las víctimas que han perdido la vida intentando huir de la isla por vía marítima y reivindicó la figura de la patrona de Cuba, como símbolo de resistencia espiritual del pueblo cubano.

“Este es el clamor por aquellos que murieron en el estrecho de la Florida buscando libertad plena”, dijo, a lo que sumó: “la Virgen de la Caridad nunca ha abandonado al pueblo cubano”.

En la misma línea, el padre Alberto Cutié sostuvo que cualquier proyecto de futuro para la isla debe partir del fin del sistema comunista y cuestionó las contradicciones de la cúpula gobernante en La Habana.

Al respecto, el sacerdote opinó que “una Cuba nueva tiene que ser sin comunismo. La isla va a resucitar de su tumba y esto será muy pronto. Vemos a un país de comunistas en el poder que viven como capitalistas”.

Unidos por Cuba Un cubano ondea la bandera de su país en el Bayfront Park. D. CASTROPÉ

Voces del exilio y de la disidencia interna

El expreso político cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), comparó la situación del exilio con un pasaje bíblico para transmitir un mensaje de esperanza ante el público concentrado bajo la lluvia.

“La lluvia de hoy vino a bendecir la libertad de Cuba. Si nuestros hermanos de Cuba luchan en medio de penosas circunstancias, nosotros nos quedaremos aquí bajo la lluvia orando por la libertad de Cuba”, señaló.

A lo que agregó: “Estamos como Josué frente a la Tierra Prometida, estamos a punto de hacer realidad ese sueño martiano de una Cuba con todos y para el bien de todos”.

El activista cubano Óscar Casanella, miembro del Movimiento San Isidro, planteó una vía más drástica al sostener que la libertad del pueblo cubano probablemente requeriría una intervención militar externa.

A su vez, la activista por los derechos humanos Bertha Antúnez invocó tres veces la libertad de la isla y elevó una plegaria al cielo para que ese desenlace llegue pronto.

Miami cierra filas con la causa cubana

La Comisión de la Ciudad de Miami tuvo una presencia destacada en el escenario. El comisionado Miguel Ángel Gabela, coorganizador del evento, interpretó como una señal el momento en que sonó el himno nacional cubano y la lluvia cesó sobre Bayfront Park.

“Estaba lloviendo, sonó el himno de Cuba, Dios escuchó y dejó de llover”, indicó en tono jocoso.

El comisionado del Distrito 3, Rolando Escalona, fue uno de los más enfáticos al pedir una acción internacional contra el gobierno de La Habana y al responsabilizarlo de la deriva política de otros países de la región.

En ese sentido, el legislador municipal subrayó que “no se dejen engañar, ellos no se van a ir, intervengan al país. Lo que pasó en Venezuela y Nicaragua es culpa del régimen cubano”.

Por su parte, el comisionado Damián Pardo apeló al legado familiar del exilio y cuestionó el discurso oficial sobre derechos en la isla.

“Hablan de diversidad y libertad en Cuba, pero no hay libertad si no se puede hablar, y aquí seguimos luchando por nuestros padres y nuestros abuelos”, acotó.

También participó en el acto el comisionado Ralph Rosado, quien acompañó a sus colegas en el respaldo institucional de la Ciudad de Miami a la convocatoria.

Comisionados Miami El comisionado de Miami Miguel Ángel Gabela (izq.) se dirige a sus colegas Damián Pardo, Rolando Escalona y Ralph Rosado durante el evento de oración por la libertad de Cuba. D. CASTROPÉ

Más voces de Miami y Miami-Dade

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, se sumó al evento con un mensaje en el que vinculó la aspiración del exilio con el sentir cotidiano del sur de la Florida.

Según la edil, “la libertad que necesitamos viene pronto. Ahora es el momento de la verdadera libertad en la isla. Nuestra comunidad sueña todos los días con que el pueblo cubano tenga y goce pronto de su libertad”.

Vicki López, comisionada de Miami-Dade, reafirmó el compromiso del Condado con la causa cubana y rechazó cualquier proceso de normalización con el gobierno de la isla mientras se mantenga la represión.

Dijo que “el pueblo cubano no está solo, estamos con ellos aquí en Estados Unidos hasta el último momento y seguiremos hablando más alto. No normalizamos la represión y depositamos toda nuestra confianza en Dios”.

La comisionada Nathaly Millian Orbis dirigió una oración por los presos políticos, por las madres que sufren la prisión o el exilio de sus hijos y por todas las personas perseguidas por motivos políticos en la isla.

Al acto asistieron además el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, el empresario Iván Herrera y diversas personalidades internacionales que se sumaron a la convocatoria.

De igual forma, las activistas Rosa María Payá y Silvia Iriondo, el influencer Alex Otaola, el sacerdote Juan Lázaro Vélez y el pastor Alex Bosa atendieron la convocatoria.

Música y cultura en defensa de la libertad

El componente cultural del acto estuvo a cargo de figuras del exilio artístico cubano, que interpretaron canciones cargadas de reclamos contra las arbitrariedades del sistema comunista de la isla caribeña.

Sobre el escenario actuaron el poeta y músico Jorge García Díaz “Kamankola”, el rapero Raudel Collazo —fundador del rap contestatario en la isla— y el cantautor ganador del Grammy Amaury Gutiérrez, entre otros artistas que aportaron su voz a la jornada.

Kamankola y Raudel Collazo "Kamankola" (izq.) y Raudel Collazo. D. CASTROPÉ

En medio de la crisis cubana

La movilización se produce en un momento de fuerte deterioro de la situación interna en Cuba, marcado por una profunda crisis económica, escasez generalizada y un colapso recurrente del sistema energético.

De acuerdo con datos de la organización Prisoners Defenders, citados por organizadores y medios cubanos del exilio, en la isla hay más de 1.200 presos políticos, y los arrestos mensuales por motivos políticos pasaron de un promedio de 15 en 2025 a 45 en marzo de 2026.

El secretario ejecutivo de la ARC, Orlando Gutiérrez-Boronat, ha planteado en convocatorias previas tres condiciones para cualquier proceso de normalización entre Estados Unidos y Cuba: la liberación de todos los presos políticos, la legalización de la sociedad civil y la celebración de elecciones multipartidistas con supervisión internacional.

La jornada del domingo en Bayfront Park, según sus organizadores, estuvo orientada precisamente a mantener viva esa exigencia y a tender un puente espiritual y político con quienes resisten dentro de la isla.