martes 21  de  abril 2026
CINE

Fans de Michael Jackson llenan salas de cine por estreno de nueva biopic

La película narra el ascenso del fallecido Rey del Pop desde sus inicios como estrella infantil a una de las más famosas figuras del pop del mundo

Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al Rey del Pop Michael Jackson actuando durante su gira Dangerous.

Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al "Rey del Pop" Michael Jackson actuando durante su gira "Dangerous".

AFP

HOLLYWOOD.- Hollywood se vistió de negro y lentejuelas para recibir el estreno en Los Ángeles de la cinta biográfica del Rey del Pop, Michael, que congregó fans del fallecido Michael Jackson en la emblemática avenida californiana. La película narra el ascenso del artista de estrella infantil a una de las más famosas figuras del pop del mundo.

Llega a las salas estadounidenses este viernes, dieciséis años después de su muerte, y luego de haber sido estrenada primero en Europa.

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"Es hermoso ver a toda esta gente aquí para apoyar a Michael Jackson y apoyar a la película, y mostrar amor por Michael", dijo a AFP el director de la cinta, Antoine Fuqua (Día de entrenamiento).

Su estreno en Los Ángeles, ciudad adoptiva del legendario intérprete de Billy Jean, se volvió además un asunto familiar encabezado por el protagonista y sobrino del astro, Jaafar Jackson.

"Que sea la primera vez que actúo, y que pueda interpretar a mi tío Michael... es tan surrealista", dijo Jaafar a AFP.

"Aún trato de asimilarlo, no sé cómo o cuándo me va a caer la ficha, pero, sabes, es increíble", agregó el joven que se calzó los mocasines y trajo a la pantalla grande el moonwalk.

La cinta arranca en 1966 en Gary, Indiana, la ciudad donde nació en 1958 el Rey del Pop, y termina en 1988, en Londres, durante un concierto de su gira Bad World Tour.

Una etapa que permite evitar los temas más controvertidos, sobre todo los casos judiciales por denuncias de abuso sexual infantil que empañaron la imagen del icono a partir de 1993.

Asunto de familia

La actuación de Jaafar fue elogiada por sus tíos, quienes resaltaron el "maravilloso trabajo" que el joven debutante hizo personificando a una figura que ellos conocían con intimidad como pocos.

"Cuando veo la película, creo que estoy viendo a Michael (...) Me saca las lágrimas", dijo el hermano del astro, Jackie Jackson, en la alfombra negra.

Marlon Jackson, otro de los integrantes de los Jackson 5, el grupo juvenil en el que Michael dio sus pinitos como artista, reflexionó sobre cómo la cinta puede abrir una ventana al hogar de la conocida familia.

"Creo que la gente entiende que la familia Jackson no es diferente de cualquier otra. Atravesamos desafíos y problemas, altos y bajos, pero aprendemos a aceptar que estamos en desacuerdo", dijo.

Sobre su padre, Joe Jackson, que forjó a los hermanos bajo estricta disciplina, Marlon sostuvo que los años le dieron una perspectiva benevolente, y entendió que el hombre veía en ellos algo que ni ellos mismos veían, y quiso garantizarse de que no perdieran el foco.

"Así que me quito el sombrero por mi mamá y mi papá".

Marlon, Jackie, Jaafar y La Toya Jackson, una de las hermanas del Rey del Pop, compartieron abrazos en la alfombra negra, donde se encontraron con los actores que los encarnaron a ellos y a sus padres en la cinta.

Nia Long, quien se metió en la piel de Katherine, la madre y cercana aliada de Michael, comentó que en un mundo dominado por los hombres, las mujeres del clan "establecieron las bases de cómo se movía la familia".

La actriz espera que la película permita a las audiencias ver a Michael Jackson como "un artista, quien era un maestro de su arte, a quien le importaba inspirar a la gente".

Ya para Colman Domingo, quien encarna al temido patriarca, "todo el mundo tiene una historia, y todo el mundo tiene algo de lo que puedes aprender, tal como un gran disco".

"Ojalá que esta película sea un gran disco para alguien, y si pueden sacar algo de allí, habremos hecho nuestro trabajo".

FUENTE: AFP

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