Bis la médium: "Hoy más que nunca se necesita paz y esperanza"

“Lo que ocurrió no se puede medirse en palabras. Fue una velada espiritual, íntima, donde la paz y la emoción se sintieron en cada rincón. El mensaje fue claro: después de la muerte, hay vida. Y nuestros seres de luz, lejos de desaparecer, continúan acompañándonos, relató la cartomántica cubana.

DIARIO LAS AMÉRICAS habló con Bis la médium sobre lo vivido en ese encuentro, de su conexión espiritual y del propósito de su misión.

- ¿Cómo describirías con tus propias palabras lo que ocurrió el sábado?

Fue un momento profundamente espiritual, lleno de paz y conexión interior. Me sentí profundamente querida y rodeada de amor, conmovida por las emociones de tantas personas que llegaron desde diferentes partes del mundo. Fue, sin duda, una experiencia divina.

- ¿Qué intención tenía esta reunión y cómo sentiste que se cumplió?

El propósito fue sanar a muchas personas, recordándoles que seguimos vivos después de la muerte y que nuestros seres de luz siempre nos acompañan. Sentí que esa misión se cumplió plenamente.

- ¿Qué tipo de energías o presencias se manifestaron durante la sesión?

Presencias espirituales muy claras. Todo fluyó con buenas vibras, en un ambiente sereno y protector. Me envolvió una energía de amor y gratitud de parte de los asistentes, que me hizo sentir muy bendecida.

- ¿Hubo algún mensaje que te sorprendió o conmovió especialmente?

Varios mensajes fueron profundamente emotivos. Cada uno llegó a su destinatario con exactitud, y todos dejaron una huella. Mencionar alguno en específico sería restarle importancia a al resto y para mí todos fueron sumamente trascendentales.

- ¿Cómo reaccionó el público ante la comunicación que recibieron?

Con lágrimas, emociones a flor de piel y una sensación compartida de no querer que ese momento terminara. Muchos sintieron claramente la presencia de sus seres queridos ausentes al plano terrenal.

- Describe las emociones que lograste canalizar en este evento

Durante la canalización, yo me convierto en puente. No hay espacio para mis emociones personales, porque me concentro completamente en quienes vienen a recibir un mensaje.

- ¿Sientes que cada entrega tiene una energía única? ¿Qué tuvo de especial esta?

Sin duda. Cada encuentro es distinto. Este tuvo una belleza particular: el detalle de las flores colocadas en cada asiento simbolizaba la presencia de los seres espirituales. Era como si cada flor dijera: “Estoy aquí para ti”.

- ¿Algún espíritu insistió más de la cuenta para hacerse escuchar?

No. Fue una jornada tranquila, con manifestaciones armoniosas y respetuosas.

- ¿Cómo te preparas antes de abrir un portal místico como el del sábado?

Me preparo días antes conectándome con mis ángeles. Realizo baños espirituales con flores blancas para limpiar mi energía y poder servir como canal con claridad y pureza.

- ¿Qué significa para ti ser médium en estos tiempos?

Es una gran responsabilidad. Más que nunca, las personas necesitan paz y esperanza. Mi labor es ayudarlas a entender que la muerte no es el final y que el amor verdadero nunca se rompe.

- ¿Qué le dices a quienes asisten por primera vez con escepticismo?

Que se permitan vivir la experiencia. Que lo increíble puede volverse creíble cuando se abre el corazón. Que el miedo no dicte sus acciones y que se den la oportunidad de escuchar ese mensaje que nunca se sabe de donde o quien puede venir. Yo les digo a todos que amen más intensamente, que pierdan el miedo a la muerte, que valoren a quienes ya no están físicamente y reconozcan que los vínculos espirituales permanecen para siempre.

- ¿Ya has concebido otro acontecimiento de este tipo? ¿Dónde y cuándo?

Sí, debido a la alta demanda estaré próximamente en Tampa, Orlando, Texas, Nueva York, California y otras ciudades. Me llena de gratitud poder sanar tantos corazones rotos. Les digo que estén pendientes an mis redes para que sepan las fechas exactas en cada lugar.

- ¿Hay algún mensaje que sientas que aún no fue dicho, pero quedó vibrando en el ambiente?

Sí. Recibí una advertencia espiritual importante: debemos estar preparados para un posible ataque terrorista en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, en la zona de la Estatua de la Libertad. Este mensaje aún no lo había compartido con nadie. Eres el primero en saberlo.

Una vez más, Bis posibilitó un espacio para aquellas personas atraídas por el mundo espiritual. Un encuentro lleno de luz, donde las buenas energías fluyeron libremente, permitiendo a los presentes expresarse, sanar, comunicarse y vibrar alto en armonía con el universo.

Sus mensajes, siempre certeros, siguen tocando corazones… y sus predicciones, con el paso del tiempo, se cumplen. Porque al decir de mikes de personas cuando habla Bis, el alma escucha.