viernes 6  de  noviembre 2026
CELEBRIDADES

Bobby Pulido, de la música tex-mex al Congreso de EEUU

En la década de 1990, Bobby Pulido se convirtió en un conocido exponente del tex-mex, un género que combina la música tejana con el sonido regional mexicano

Bobby Pulido, ganador de un Grammy Latino y candidato demócrata por el 15.º distrito congresional de Texas, canta con Los Tigres del Norte durante un evento de Voto Latino en Weslaco, Texas, el 25 de octubre de 2026.

Bobby Pulido, ganador de un Grammy Latino y candidato demócrata por el 15.º distrito congresional de Texas, canta con Los Tigres del Norte durante un evento de Voto Latino en Weslaco, Texas, el 25 de octubre de 2026.

AFP/Gabriel V. Cardenas
Por Valentina Gil

Bobby Pulido, referente del género tejano en el sur de Texas, se impuso frente a la congresista Mónica De La Cruz en la contienda por el distrito electoral 15 durante la jornada electoral del martes 3 de noviembre, recuperando así un distrito que los republicanos ganaron por 18 puntos en 2024.

"Durante más de 30 años, pusieron mi música en sus bodas, sus quinceañeras y sus carne asadas, y el año pasado me recibieron en esas mismas celebraciones durante la campaña electoral. Esta noche, me confiaron algo aún más grande que una canción, me confiaron su futuro y trabajaré duro todos los días para honrarlo", dijo el congresista electo en un comunicado.

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A nivel estatal, este triunfo complementó la victoria de Gina Hinojosa frente al republicano Greg Abbott en la disputa por el cargo de gobernador de Texas, así como el triunfo de James Talarico sobre Ken Paxton por un escaño en el Senado. Victorias que el Partido Demócrata celebró tanto en la entidad como a nivel nacional.

El ganador del Grammy Latino hizo campaña en conciertos, bodas y fiestas de graduación. Y después de una crítica de De La Cruz, quien dijo que la contienda no se trataba de "quién quieres que actúe en la quinceañera de tu sobrina", Pulido se volvió viral haciendo precisamente eso.

En la década de 1990, Pulido se convirtió en un conocido exponente del tex-mex, un género que combina la música tejana con el regional mexicano. También es hijo de uno de sus pioneros, Roberto Pulido.

De acuerdo con CNN, desde el año 2000 ha estado nominado en seis ocasiones y ganó dos veces en la categoría de mejor álbum tejano: en 2022 con “Para que baile mi pueblo” y en 2025 con “Bobby Pulido & Friends: Una tuya y una mía (volumen 1, en vivo)”.

Su camino a la Cámara de Representantes

Era la primera vez que Pulido se postulaba para un cargo público, y en octubre, el cantante ofreció lo que se denominó el concierto de despedida de su carrera de 31 años.

"Para mí, el servicio público es bastante sencillo. Es mirarle a alguien a los ojos y decirle: 'Te apoyo'", dijo Pulido desde el escenario. "Es luchar por nuestros valores, nuestro estilo de vida y hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. No voy a Washington para servir a un partido político. Voy a servirles a ustedes".

En una entrevista con CNN realizada a finales de octubre, Pulido dijo que decidió postularse para la Cámara de Representantes por la “crisis” que ve en el Valle del Río Grande, la región a la que pertenecen Edinburg y otras ciudades fronterizas como Brownsville y McAllen, donde considera que el alto costo de la vida y la política inmigratoria afectan severamente a sus habitantes.

Las cifras de la Oficina del Censo reflejan la brecha socioeconómica de la región: 22,4% de las familias del área vive en condición de pobreza, más del doble del 10,6% registrado a escala nacional. En esa misma línea, los datos de 2024 sitúan el ingreso familiar medio de la zona en $79.721, frente a un promedio estadounidense que sobrepasa los $105.300.

Bajo el nombre de Ranch Hall, inició una gira en la que combinó música, propuestas y conversaciones sobre las necesidades de las comunidades del sur de Texas. Durante los mítines se dirigió en español a la audiencia, algo que los analistas consultados por la BBC aseguran le acercó más aún al electorado. Asimismo, hasta finales de octubre, Pulido aseguraba que había asistido y cantado en unas 80 fiestas de quinceañera.

En su campaña prometió una economía fuerte para el sur de Texas, impulso a la agricultura y seguridad fronteriza y migración. “Primero, necesitamos quitar esta agresión en las calles”, señaló Pulido en alusión a las redadas que el Gobierno de Trump ha lanzado desde enero de 2025 para detener a inmigrantes indocumentados.

“Creo que podemos asegurar la frontera sin destruir a las familias y nuestra economía local en el proceso. Podemos atacar de manera más efectiva el flujo de fentanilo y otras líneas de suministro de drogas de los carteles hacia nuestro país. Podemos y debemos tener más centros de verificación en Centroamérica para ayudar a poner orden a la migración mientras creamos un camino más justo y razonable hacia la legalización para quienes quieran venir a contribuir, porque las empresas estadounidenses necesitan una fuerza laboral confiable”, explicó a CNN.

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