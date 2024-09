Boris Johnson vuelve con un libro de memorias

BIRMIMGHAM.- Un plan de ataque para llevarse vacunas de Países Bajos o su intento de convencer al príncipe Harry para que no se mudara a California: los extractos de las memorias del exmandatario británico Boris Johnson , a la venta en octubre, entretienen al Reino Unido.

En su lugar, se centran en la batalla que se libra entre cuatro candidatos por convertirse en el próximo líder de la formación, descabezada tras la derrota electoral de julio.

"No he oído mucho sobre Boris en este congreso", dijo a la AFP un afiliado del Partido Conservador, Dillon Hughes, de 21 años.

Las memorias de Johnson, Unleashed (Desencadenado), llegan a las librerías del Reino Unido el 10 de octubre, tras los extractos diarios que ha ido publicando el Daily Mail, y lo hacen con la promesa de lo que Johnson llama la verdad sin filtros sobre el Brexit, el COVID-19 y el Partido Conservador.

"Creo que la gente está tratando de superar la era Johnson y está avanzando y mirando hacia un nuevo y brillante futuro dentro del partido", añadió Hugues.

En el libro, Johnson, de 60 años, describe su ascenso en la política hasta ser alcalde de Londres, antes de encabezar la campaña Leave (Salir) durante el referéndum del Brexit de 2016 y convertirse en primer ministro conservador en 2019.

Fiestas en Downing Street

Johnson cayó en desgracia entre sus colegas menos de tres años después, en 2022, tras una serie de escándalos, en particular sus fiestas en la residencia del primer ministro, en Downing Street, en plena pandemia del COVID.

En uno de los extractos del libro publicados hasta ahora, Johnson afirma que consideró lanzar una incursión acuática a un almacén en Países Bajos para hacerse con dosis de una vacuna contra el COVID durante una disputa por el suministro con la Unión Europea.

Johnson admite que el plan era una locura, pero añade que lo habló en marzo de 2021 con altos funcionarios militares, quienes advirtieron que no sería posible hacerlo sin ser detectados y que también era probable que plantara problemas con el aliado europeo de la OTAN.

El ex-primer ministro también escribe que temió por su vida, una vez que estuvo en cuidados intensivos con coronavirus, en abril de 2020, y se salvó por la capacidad y experiencia de sus enfermeras.

Otro extracto afirma que intentó, sin éxito, persuadir al príncipe Harry y a su esposa Meghan para que no abandonaran Reino Unido, antes de que se mudaran a Estados Unidos a principios de 2020.

Johnson habla de un asunto ridículo cuando lo hicieron intentar persuadir a Harry para que se quedara.

"Ya es historia"

Estas memorias llegan mientras el Partido Conservador se reúne en Birmingham, entre domingo y miércoles, para avanzar en la búsqueda, entre cuatro candidatos, de un nuevo líder, que sustituya al ex-primer ministro Rishi Sunak, que dejó el cargo tras la aplastante derrota electoral frente a los laboristas el 4 de julio.

"No creo que importe demasiado que el libro se publique. No se está hablando de eso en el congreso. ¿Lo leeré?, probablemente no, pero quizás algún día lo haga", afirmó otro afiliado, Peter Young, de 60 años.

Para muchos votantes conservadores, sin embargo, Johnson sigue siendo un héroe por haber sacado a Reino Unido de la Unión Europea en 2020.

"Siempre será alguien a quien los miembros del partido querrán", aseveró a la AFP Jonathan Rich, votante conservador de 58 años.

Dillon Hughes, el activista de 21 años, indicó que Johnson fue su inspirador para unirse al Partido Conservador. "Pero no creo que ahora sea el momento de que regrese", señaló. "Y no creo que deba hacerlo nunca", añadió.

Peter Young, el más veterano, está de acuerdo. "No está aquí y creo que el partido lo ha enterrado, acertada o equivocadamente, así que ya es historia", dijo.

FUENTE: AFP