Borja Voces presentará por primera vez Premios Juventud

“Este año me han confiado este nuevo rol. Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que me están dando en mi carrera profesional. Hay muchísimas expectativas y mucha responsabilidad, porque son los primeros premios de la música latina que se hacen en vivo desde que comenzó la pandemia”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Borja Voces.

“Creo que es necesario que el público refresque un poco, porque necesitamos desconectar por lo menos por cuatro horas, escuchar música y ver como están los artistas en medio de esta pandemia. Y, sobre todo, un factor importante de Premios Juventud: dar oportunidad a nuevos artistas para que se abran camino en la música y premiar a todos los artistas que están formando parte de nuestra banda sonora durante la pandemia”, agregó.

Hace cinco años Voces es el rostro de la edición digital del Noticiero Univision, además, presenta su segmento, Secreto a Voces, en el programa Primer Impacto.

Ana Patricia Gámez y Francisca Lachapel acompañarán a Voces en la conducción en vivo de la ceremonia de entrega de estos premios de la música latina, que arrancará a las 8 pm sin público presente.

La presentación del programa de antesala a la ceremonia estará a cargo de Jomari Goyso, Clarissa Molina y Amara La Negra, a partir de las 7 pm.

140 artistas nominados en 28 categorías diferentes compiten en la décimo séptima edición de Premios Juventud.

En esta edición se añadió la categoría Cuarentema, en honor a aquellas canciones que han surgido en tiempos de confinamiento.

J Balvin encabeza la lista de los más nominados con 12 candidaturas, seguido por Karol G, con nueve. Bad Bunny cuenta con ocho y Anuel AA con siete.

Daddy Yankee y Manuel Turizo se hicieron con cinco nominaciones; la Banda MS, Maluma y Sebastián Yatra logran cuatro.

Será una ceremonia que, aunque no contará con la presencia del público, sí contará con presentaciones en vivo de algunos artistas. El dúo Mau y Ricky son algunos de los que estarán el escenario del hotel también conocido como The Guitar Hotel. Pero, ¿podrán escuchar los aplausos de sus fans? A través de la tecnología sí será posible. Y no se trata de efectos especiales.

Quienes hayan reservado un espacio (un boleto que les permite presencia virtual), podrán interactuar con los presentadores como si estuvieran allí.

“Tendremos audiencia virtual. Habrá dos pantallas gigantes en la zona donde normalmente va el público. Una de esas pantallas se va a dividir en muchos cuadritos y en cada cuadrito tendremos a un fan de Premios Juventud que tendrá acceso directo a todo lo que está sucediendo en el escenario. No estarán físicamente, pero sí nos podrán ver y nosotros a ellos. Y los podremos escuchar cuando aplaudan, cuando se emocionen o cuando griten por su artista favorito”, contó Voces.

Otro elemento nuevo este año es que se tomará en cuenta las buenas acciones de esos héroes comunitarios que a menudo pasan desapercibidos. Esta vez se entregará el premio Agentes de Cambio a quienes hayan contribuido a la comunidad a través de su trabajo.

“Y otro tema que hace especial ilusión es los agentes de cambio. En PJ siempre se premia a jóvenes que hacen la diferencia en la comunidad, pero este año van a estar enfocados en las personas que han estado en la línea de fuego durante la pandemia, personas cuyo trabajo es fundamental para el funcionamiento correcto de la sociedad”, dijo.

"A los trabajadores de la salud, del campo, a personas que trabajan en fábricas, que están entre los grupos de mayor riesgo de contagiarse de coronavirus. Esas personas, que gracias a que van al campo a recoger frutas o van a empacar carne, tenemos comida en los supermercados. A los trabajadores de los hospitales, a esas son las personas que queremos premiar", agregó.

De modo que además de la música, cobrará protagonismo la labor extraordinaria de personas anónimas, que serán reconocidas de manos de sus artistas favoritos.

“Imagínate que cool (genial) que una enfermera que ha estado en la primera línea de batalla, que ha salvado un montón de vidas sea fan de Bad Bunny y que sea el mismo Bad Bunny quien le entregue el premio”, comentó.

“Se van a cambiar las tornas, pero lo más importante es que vamos a poner a la misma altura a artistas y a personas que se lo merecen, porque realmente han ayudado muchísimo a nuestra comunidad durante esta pandemia que estamos enfrentando”.