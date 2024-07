Borja Voces: "Tenemos que hacer contar nuestra voz"

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Borja Voces para conocer detalles sobre la propuesta que lleva a cabo de la mano con Univision.

¿Cómo llega esta propuesta y por qué decides unirte a la campaña #VotaConmigo?

Afortunadamente he tenido muchos proyectos en Univision, pero uno que me hace especial ilusión es este porque siento que formando parte de esta campaña también le estoy devolviendo a la comunidad latina todo lo que a mí me ha dado. A mí se me ha cumplido mi sueño acá en los Estados Unidos, yo también fui un inmigrante con una visa de trabajo, una malate cargadísima de sueños y que poquito a poquito, gracias a ustedes, a la comunidad latina y a los hispanos en Estados Unidos, he ido cumpliendo.

Así que mejor que ahora que poder utilizar mi voz, la voz que ellos me han dado, para poder hablarles de los beneficios de hacerse ciudadanos y de poder votar en estas elecciones.

¿Qué temas aborda #VotaConmigo?

Lo primero que debemos destacar es que esta campaña es no partidista. Nosotros lo que queremos hacer es empoderar a los hispanos, que salgan a las urnas, desmitificar ese pensamiento tan rancio, tan antiguo, de que realmente esto de la política es muy complicado y que registrarse o hacerse ciudadano es un proceso tedioso, carísimo y que en muchas ocasiones no va a llegar a buen puerto.

Pues aquí estamos nosotros con esta campaña de univision.com/votaconmigo donde pueden tener toda la información y donde vamos contando todos los primeros martes de cada mes, lo que hemos llamado martes de acción; es decir, historias de personas como tú, como yo, inmigrantes que llegan a los Estados Unidos y cómo gracias al hacerse ciudadanos y poder ejercer su derecho al voto han dado un giro de 180 grados.

Yo sé que a muchas personas no les interesa que la comunidad latina tenga representación en las urnas, pero evidentemente ya estamos viendo cómo nadie nos puede apagar nuestra voz, estamos viendo cómo la comunidad latina nos hemos convertido en la minoría más grande de los Estados Unidos, se nota en las calles, se nota cuando vamos al supermercado, nuestra gente está ahí, estamos ahí, hablamos nuestro idioma, pero ¿por qué no se escuchan nuestras voces con la misma intensidad en las instituciones públicas?, y eso es porque principalmente no estamos votando. Fíjate en este dato: somos más de 36 millones de latinos los que somos elegibles para poder votar en las próximas elecciones de noviembre, pero según leo solamente vamos a llegar a las urnas 17 millones. Entonces, claro, las preguntas que nos hacemos es ¿qué sucede con esos casi 20 millones de latinos que, aún siendo elegibles, no se registran, no van a votar?, ¿qué es lo que pasaría?, ¿cómo cambiaría los Estados Unidos si esas 20 millones de personas tuvieran las ganas de poder votar y de poder hacer contar su voz?.

Y de eso trata esta campaña de #VotaConmigo: empoderarnos y apoyarnos entre todos. Esa misma fuerza, energía y emoción que vemos en las calles entre los latinos, también queremos que llegue hasta las instituciones públicas para cambiar a los Estados Unidos con nuestro esfuerzo, con nuestra voz y con nuestra ganas de hacer la diferencia.

¿Por dónde se puede ver la campaña y a qué hora?

Toda la información sobre los registros, cómo hacerse ciudadano, las fechas -que es importante porque las leyes electorales marcan unas fechas, pero varían en cada estado-... toda esta parte, digamos más gubernamental, está muy bien resumida y explicada en www.univision.com/votaconmigo.

Todos los primeros martes de cada mes, hasta el 5 de noviembre, en los diferentes espacios noticiosos de nuestra cadena Univision, empezando por Despierta América, seguido con la edición digital, también en El gordo y la flaca, Primer Impacto, en el Noticiero Nacional de las 6:30 p.m., la edición nocturna del Noticiero Univision y en los espacios de VIX, estamos documentando y preparando muchos reportajes de personas que son inmigrantes que, llegando a este país, les ha cambiado la vida al hacerse ciudadanos y al votar... son esas historias de vida que definitivamente impactan en la audiencia que nos ve.

Como hispano, ¿cuál es el llamado que haces a la comunidad para que ejerza su derecho al voto en las presidenciales de este año?

Lo más importante es que tenemos que hacer contar nuestra voz. De nada sirve que formemos parte de la comunidad política a través de las redes sociales o que de repente podamos quejarnos o salir a la calle y decir: 'a mí me hubiera gustado que aquí en vez de hacer un edificio, hubieran hecho un parque'... cosas tan pequeñas como esas, pero que definitivamente pueden cambiar y pueden influir en nuestro día a día. Por eso, es importante que la misma representación que vemos en las calles también llegue a las instituciones públicas.

Aprovecho esta entrevista de DIARIO LAS AMÉRICAS para invitar a que salgan a votar, vayan a registrarse y no tengan miedo, que esa es una de las cosas que hemos visto en muchas personas porque piensan que esto es complicadísimo, que es muy difícil, que van a necesitar a alguien que les apoye, que no van a saber cómo llegar hasta el final o que van a tener que invertir mucho tiempo; por eso estamos nosotros aquí, voceros como Karina Banda, Enrique Borja, la mía y de otros compañeros que también estarán votando por primera vez y que están documentando el proceso minuto a minuto para que todos juntos podamos vivir este proceso.