Muere Jane Etta Pitt, madre de Brad Pitt, a los 84 años

Hasta ahora no se ha revelado la causa de su fallecimiento ni la fecha exacta, pero se informa que ocurrió en los últimos días.

"Mi querida abuela, Jane Etta, aún no estábamos listos para que te fueras, pero saber que por fin eres libre de cantar, bailar y pintar de nuevo lo hace un poco más fácil. Si conocías a la abuela, sabías que tenía un corazón enorme. Se preocupaba profundamente por todos y por todo, sin hacer preguntas.", escribió Sydney.

"No sé cómo seguimos adelante sin ella. Pero sé que sigue aquí en cada pincelada, cada gesto amable, cada colibrí. Era amor en estado puro. Fuimos realmente afortunados de tenerla para amarla mientras crecíamos y sé que vive a través de cada uno de nosotros", concluyó.

Jane Etta Pitt

Jane Etta, consejera escolar, crió a sus tres hijos—Brad, Doug y Julie—junto a su esposo William Alvin Pitt en Springfield, Missouri. A lo largo de los años, mantuvo un perfil discreto, aunque acompañó a su hijo Brad en eventos importantes como la ceremonia de los Premios Oscar en 2012 y el estreno de la película Unbroken en 2014.

Además de ser madre del protagonista de películas como Fight Club y Once Upon a Time in Hollywood, Jane fue una figura central dentro de su familia, y una ferviente cristiana con un fuerte compromiso comunitario. Su nieta recordó también su dedicación a sus 14 nietos y su alegría por compartir momentos sencillos como cocinar, jugar y crear.

En 2009, su nombre fue inmortalizado cuando la familia Pitt donó un millón de dólares para la creación del Jane Pitt Pediatric Cancer Center en Missouri, en honor a su legado como madre y cuidadora.

Aunque Brad Pitt no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento, el actor había compartido recientemente un mensaje dedicado a su madre durante una presentación de su película F1, en el que le enviaba saludos afectuosos.

