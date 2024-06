Brasil condena a Juan Darthés por violar a la actriz Thelma Fardin en 2009

"Había perdido la fe en la Justicia", dijo Fardin durante una rueda de prensa tras hacerse pública la noticia.

"Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que todavía están sufriendo algún tipo de abuso. Tiene que ser una esperanza para que, aunque piensen que es muy difícil, que la persona a la que tienen que denunciar es muy poderosa y que tiene muchas herramientas, hay una posibilidad de reparación. A pesar de que hoy mi caso obtuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos", explicó.

Thelma Fardin y Juan Darthés Esta combinación de imágenes de archivo creada el 30 de noviembre de 2021 muestra a la actriz argentina Thelma Fardin durante una conferencia de prensa en Buenos Aires el 17 de octubre de 2019, y una foto de archivo tomada el 5 de noviembre de 2014 y publicada de Télam muestra al actor argentino Juan Darthés posando para una fotografía durante la presentación de su nuevo disco "Ahora" en Buenos Aires. AFP/Juan Mabromata

La lucha

El caso contra Darthés, cuyo nombre de pila es Juan Pacífico, sufrió un importante revés en 2023, cuando fue absuelto de la acusación de abuso sexual con acceso carnal por la justicia brasilera.

"Ese fallo de primera instancia fue firmado por el magistrado Fernando Toledo Carneiro, subrogante del Juzgado Penal Federal 7 de San Pablo, donde se siguió el proceso contra Juan Pacífico –tal el nombre de nacimiento del actor– luego que se aceptase un pedido de la fiscalía realizado el 6 de abril de 2021. Por entonces, sobre el actor pesaba un pedido de captura internacional, emitido el 17 de octubre de 2019 por un juzgado de Managua, donde se había aceptado la apertura del caso por 'violación agravada' luego de que Fardin viajase a Nicaragua para ratificar la denuncia por los sucesos que habrían ocurrido el 17 de mayo de 2009", reseñó el diario La Nación de Argentina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Thelma Fardin (@soythelmafardin)

Según lo difundido entonces, el actor fue absuelto porque no se hallaron pruebas que acreditaran que hubo penetración, un hecho que el código penal vigente en la nación exigía como requisito para la condena de violación agravada.

"El magistrado consignó que el informe de otras tres mujeres demostraría el modus operandi del acusado y que las testigos propuestas por la querella fueron claras al momento de contar los detalles del abuso que Fardin les había relatado, pero que no era suficiente para un veredicto condenatorio por violación. Más allá de resaltar las coincidencias de las declaraciones y el sustento dado por peritajes psicológicos a la víctima,Toledo Carneiro mantuvo su posición de no juzgar el abuso descripto, sino el investigado delito de violación y, en ese caso, definió que la duda beneficiaba al acusado", enfatizó el medio.

Justicia

Fardin hizo pública su denuncia a través de un video testimonial en el que detalló cómo el intérprete, 29 años mayor.

"Fue en 2009. Tenía 16 años y estábamos en una gira infantil. Yo era una nena. El único actor adulto tenía 45 años. Comenzó a besarme el cuello y le dije que no. Me agarró la mano y me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir mi erección. Me tiró en la cama y me empezó a practicar sexo oral. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: ‘Tus hijos tienen mi edad’, pero siguió. Se subió encima mío y me penetró, hasta que alguien golpeó la puerta, me paré, Juan salió de encima mío y salí. Gracias a que alguien habló, hoy yo puedo hablar. Cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a cuidarme y a darme mucho amor", relataba la actriz.

Embed

Tras revelar el hecho, la actriz no solo contó con el apoyo de sus seres cercanos y el colectivo Actrices Argentinas, también con la organización Amnistía Internacional, así como con la colaboración de la fiscalías de Nicaragua, Argentina y Brasil.

La condena a Darthés fue por estupro, termino que evidencia que sí hubo penetración, y contó con dos votos a favor y uno en contra.

Aunque el intérprete podrá apelar la decisión, se conoció que el régimen que deberá cumplir será semiabierto, pues podrá salir de la cárcel durante el día, pero deberá volver para pernoctar en su celda.