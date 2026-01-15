Breckenridge, el paraíso invernal definitivo de Colorado

Conocida como una estación de esquí de primer nivel, Breckenridge brilla especialmente en invierno, cuando las abundantes nevadas transforman este encantador pueblo de Colorado en un verdadero lugar de juegos de montaña.

Rodeada de picos imponentes, Breckenridge ofrece más de 2,300 acres de nieve para esquí y snowboard, además de trineos tirados por perros, caminatas en nieve y una amplia variedad de deportes invernales.

De diciembre a marzo son los meses de mayor afluencia, y enero y febrero ofrecen menos multitudes y condiciones ideales. Es el momento perfecto para recorrer Main Street, disfrutar de acogedores restaurantes o visitar el Breckenridge Nordic Center para practicar esquí de fondo.

Veamos qué dice el sitio web de la oficina de turismo local, Gobreck.com, sobre las principales actividades de invierno.

Esquí y snowboard: Breckenridge cuenta con cinco picos distintos que ofrecen una mezcla diversa de pistas preparadas, áreas arboladas y cuencas abiertas. Con casi 2,900 acres de terreno esquiable, el complejo atiende a todos los niveles y edades.

Esquí nórdico y caminatas: El pueblo alberga dos centros nórdicos —Gold Run Nordic Center y Breckenridge Nordic Center— con más de 30 millas de senderos acondicionados para esquí de fondo y raquetas de nieve. Ambos centros ofrecen acceso diario a los senderos, clases y alquiler de equipos. Más allá de los centros nórdicos, el extenso sistema de senderos de Breckenridge brinda incontables millas para explorar con esquís nórdicos, esquís de travesía o raquetas.

Trineos: Una actividad favorita para niños —y para quienes se sienten como tales—, deslizarse en trineo en Breckenridge es una diversión sencilla y emocionante. Hay que subir caminando para ganarse el descenso, pero las vistas panorámicas y la velocidad al bajar lo compensan.

Trineos con perros: Para una experiencia inolvidable, conduce tu propio equipo de huskies siberianos a través de las Montañas Rocosas. Estas excursiones guiadas recorren aproximadamente seis millas por los senderos serpenteantes del valle del río Swan.

Motos de nieve: Las excursiones guiadas en moto de nieve ofrecen una forma emocionante de explorar millas de senderos de montaña mientras se aprende sobre la historia minera de Breckenridge y la fauna local. Hay opciones que van desde recorridos familiares hasta aventuras a toda velocidad con operadores como Good Times Adventures.

Sube hasta arriba: Toma gratis la góndola de Breckenridge desde la estación en Watson Avenue. Tras cuatro paradas, llegarás a la base del Pico 8, saliendo directamente al Breckenridge Fun Park.

Aquí, todos pueden disfrutar de restaurantes en la plaza y comprar boletos para una variedad de atracciones familiares. Para participar se requiere firmar una exención de responsabilidad.

El Colorado SuperChair puede parecer intimidante, pero como señaló tranquilizadoramente un asistente: “Es bastante seguro”. Y lo es. Basta con sentarse, bajar la barra de seguridad y disfrutar del recorrido. Las sillas se mueven de manera constante y segura. Si las alturas le inquietan, resista la tentación de mirar hacia abajo; mire hacia arriba, abrace el cielo abierto y disfrute del horizonte.

El pueblo

Ubicada en el corazón de las Montañas Rocosas, Breckenridge tiene poco más de 5,000 habitantes, pero atrae a miles de visitantes cualquier día.

Fundada originalmente como un campamento minero de oro en 1859, la localidad conserva un fuerte sentido histórico, especialmente a lo largo de Main Street. El distrito histórico y comercial exhibe una rica mezcla de estilos arquitectónicos: desde estructuras de la época minera y coloridas casas victorianas hasta construcciones modernas que reflejan el auge turístico tras el crecimiento del esquí en la década de 1960.

Un paseo por Main Street revela de todo: restaurantes de alta gama, bares animados, tiendas de regalos y supermercados.

Fundado en 1879, el Gold Pan Saloon sigue abierto hoy en la esquina de Ski Hill Road. Es un lugar muy querido donde locales y visitantes disfrutan de comida abundante, bebidas, música en vivo y relatos.

A solo una calle se encuentra The Carlin, un pequeño hotel de lujo que ofrece alojamiento refinado y dos restaurantes. En su nivel inferior, The Tavern Underground es conocida por platos destacados como los Dynamite Shrimp, servidos con alioli nam jim, semillas de sésamo, cebollín y col.

Otra excelente opción gastronómica es Blue River Bistro, también en Main Street, con un ecléctico menú estadounidense que va desde calamares a la parrilla hasta costillas cortas de bisonte tan tiernas que se deshacen.

Los amantes de las artes deben visitar el Riverwalk Center, una moderna sala de espectáculos con 750 asientos que acoge a músicos locales y de gira, producciones teatrales y eventos especiales. No se pierdasel cercano Arts District, donde los artistas trabajan e imparten talleres. Muchos estudios se ubican cerca de Washington Avenue y South Ridge Street, junto al Breckenridge Theater, que presenta atractivas producciones, incluidos musicales.

El transporte público en Breckenridge es gratuito, y el trolley sin costo facilita desplazarse por Main Street y las zonas cercanas.

Hoy en día, Breckenridge es un destino muy codiciado para segundas residencias. Aunque el costo de vida está por encima del promedio nacional, los precios siguen siendo comparables a los de otros destinos populares de montaña y resort.

A cinco minutos

A solo cinco minutos en auto del pueblo, la Breckenridge Distillery es una visita obligada. Una de las destilerías más impresionantes que hemos conocido en años, combina tienda, recorridos en el lugar, degustaciones, bar y restaurante, todo en un mismo espacio.

Reconocida como una de las mejores destilerías artesanales de Estados Unidos, ofrece desde whiskies bourbon mezclados hasta ginebra, vodka y ron especiado. Destaca especialmente su creativo programa de coctelería, diseñado por la “Liquid Chef” Billie Kiethley.

Cómo llegar

Se puede llegar a Breckenridge en auto o volando al Aeropuerto Internacional de Denver y tomando transporte para llegar. El trayecto dura aproximadamente dos horas y ofrece vistas panorámicas de elevaciones montañosas y coloridos pueblos en el camino. Varias empresas de transporte operan entre Denver y Breckenridge, entre ellas Epic Mountain Express, Summit Express y Peak 1 Express.

Dónde hospedarse

Breckenridge ofrece una amplia variedad de hoteles, hostales y casas de huéspedes. Para quienes buscan más espacio o comodidades como cocina, Mountain Thunder Lodge es una excelente opción. Este llamativo refugio se encuentra en una zona boscosa cerca de Main Street y de la estación de la góndola, combinando comodidad con una apacible atmósfera de montaña.