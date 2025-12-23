martes 23  de  diciembre 2025
MÚSICA

Brian May, guitarrista de Queen, revela canción inédita del grupo

El tema fue grabado originalmente para el segundo álbum de la banda, Queen II, pero finalmente no se incluyó

El músico británico Brian May posa con su medalla después de haber sido nombrado Knight Bachelor (caballero) durante una ceremonia de investidura en el Palacio de Buckingham, en Londres, el 14 de marzo de 2023.

El músico británico Brian May posa con su medalla después de haber sido nombrado Knight Bachelor (caballero) durante una ceremonia de investidura en el Palacio de Buckingham, en Londres, el 14 de marzo de 2023.

AFP/Victoria Jones

LONDRES.- El guitarrista de Queen, Brian May, reveló el lunes una pieza inédita del legendario grupo británico que no fue incluida en su segundo álbum, durante un programa de radio de Planet Rock. La canción, titulada Not For Sale (Polar Bear), fue difundida durante un programa especial de Navidad el lunes.

Grabada para el segundo álbum del grupo de rock, Queen II, salido en 1974, el tema no se incluyó finalmente. Una versión pirata de la pieza, pero de los tiempos del grupo Smile, fundado por May antes de sus años en Queen, habría circulado, sin embargo, entre el público.

Lee además
Fallece Guillermo Memo Acosta, figura icónica de la música latina
OBITUARIO

Anuncian fallecimiento de Guillermo "Memo" Acosta, figura icónica de la música latina
Nuevo mural de Banksy en Londres. 
ARTES VISUALES

Banksy revela nuevo mural en Londres

"Es una canción de hace mucho tiempo, pero según lo que conozco, nadie nunca escuchó esta versión", declaró el guitarrista al presentar el tema, en el que se mezclan varias voces, una de las cuales parece ser la del cantante Freddie Mercury.

Precisó que la pieza figurará en la reedición del álbum, prevista para 2026.

"Paso esta versión (aquí) pues tengo curiosidad de conocer las reacciones del público", agregó.

En este programa, el músico habló sobre la música, las anécdotas y las historias que ha vivido en Navidad.

Queen, formado en 1970, se convirtió en uno de los grupos de rock más emblemáticos gracias a la voz de Freddie Mercury, la interpretación de la guitarra por Brian May, las líneas de bajo de John Deacon y la batería dinámica de Roger Taylor.

El grupo tuvo éxitos como Bohemian Rhapsody o Another One Bites the Dust.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Mariah Carey se mantiene en la cima con "All I Want for Christmas Is You"

Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto hijo

Museo de Louvre instala reja en ventana donde entraron ladrones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 
ENCUESTA

Presidente Trump alcanza su mayor índice de aprobación

La operación relámpago que incautó el buque cisterna Centuries que transporta petróleo sujeto a sanciones estadounidenses.
NUEVA ESCALADA

Bloqueo de EEUU a buques sancionados sube presión al régimen de Maduro e impacta a China y Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la nueva iniciativa de la Armada de Estados Unidos, la Flota Dorada, la construcciòn de una nueva clase de buques de guerra, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025
Armas modernas

Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra y una serie de portaaviones, destructores y submarinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Trump a Maduro: "Lo más inteligente que puede hacer Maduro es dejar el poder en Venezuela"

Monseñor Thomas Wenski.
PAUSA HUMANITARIA

"No sean el Grinch": Iglesia pide frenar redadas y deportaciones en Navidad

Te puede interesar

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La nobel María Corina Machado.
RECONOCIMIENTO

Doral inmortalizará a la nobel María Corina Machado con avenida frente al Comando Sur

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street sorprendida por el fuerte crecimiento económico de EEUU

Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.
ESCÁNDALO

Gobierno de EEUU publica miles de nuevos documentos sobre el caso Epstein

Esta fotografía, tomada el 20 de diciembre de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) a través de KNS el 23 de diciembre de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) y a su hija Ju Ae (a su izquierda) inspeccionando el Hotel Ikkal, recientemente terminado en el distrito turístico de Samjiyon, en la provincia de Ryanggang. 
CONTRASTE

Líder norcoreano inaugura un lujoso complejo turístico de montaña con jacuzzis y BBQ