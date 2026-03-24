"Bridgerton" confirma a Michaela y Francesca como protagonistas de la quinta temporada

Anuncio oficial de las protagonistas de la quinta temporada de Bridgerton.

MIAMI.- La quinta temporada de Bridgerton ya se encuentra en producción, con dos mujeres asumiendo el protagonismo. La próxima temporada del drama romántico de Netflix centrará su atención en Francesca, interpretada por Hannah Dodd, y Michaela Stirling, interpretada por Masali Baduza, según anunció la plataforma de streaming.

Actualmente en fase de rodaje en el Reino Unido, esta temporada de ocho episodios destacará a Francesca Bridgerton en el momento en que "decide reincorporarse al mercado matrimonial por razones prácticas", dos años después de haber perdido a su esposo, John; así lo indica la sinopsis oficial.

"Sin embargo, cuando Michaela, prima de John, regresa a Londres para ocuparse de la propiedad de Kilmartin, los complejos sentimientos de Fran la llevarán a cuestionarse si debe ceñirse a sus intenciones pragmáticas o, por el contrario, dar rienda suelta a sus pasiones más íntimas", añade la sinopsis.

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Dodd se incorporó a la serie por primera vez en el papel de Francesca Bridgerton para la tercera temporada de 2024, mientras que el personaje de Baduza fue presentado a los espectadores en el episodio final de dicha temporada.

Netflix adelantó sus roles para la quinta temporada en un anuncio publicado el martes, en el que mostraba a ambas actrices, casi tomadas de la mano, junto al siguiente mensaje: "En la próxima temporada, el amor comienza de nuevo".

La próxima temporada está a cargo de la showrunner y productora ejecutiva Jess Brownell; Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen también figuran como productores ejecutivos.