Netflix estrena tráiler de nueva temporada de "Bridgerton"

La nueva temporada está basada en el tercer libro de la saga Bridgerton de Julia Quinn, An Offer From a Gentleman, inspirado en el cuento de Cenicienta

Bridgerton Temporada 4

Captura de Pantalla / Netflix / Bridgerton
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Después de una ansiosa espera por parte de los fanáticos, Netflix estrenó finalmente el tráiler de la cuarta temporada de Bridgerton, adelanto promete una historia de amor épica entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Lady in Silver, Sophie Baek (Yerin Ha).

En este adelanto de la próxima temporada, Penelope Featherington (Nicola Coughlan), quien en la temporada anterior se reveló como la mente maestra detrás de Lady Whistledown, le ofrece a la Reina Charlotte (Golda Rosheuvel) un resumen detallado de todos los chismes de la alta sociedad, incluyendo la noticia de que Lady Bridgerton (Ruth Gemmell) está ansiosa por que Benedict se case, con la esperanza de que encuentre a alguien en su baile de máscaras.

Y, efectivamente, encuentra a alguien, ya que Sophie vive su propio momento Cenicienta, disfrazándose y asistiendo al baile.

Ella y Benedict sienten una atracción inmediata, y el hermano Bridgerton la describe como "la persona más intrigante que jamás haya conocido". Pero cuando el reloj marca la medianoche, Sophie huye, dejando atrás un guante (en lugar de un zapato), una pista que Benedict espera que lo ayude a encontrarla.

Magia de Cenicienta

Si bien la trama, basada en el tercer libro de la saga Bridgerton de Julia Quinn, An Offer From a Gentleman, comparte varias similitudes con el cuento de Cenicienta, la productora ejecutiva Jess Brownell se aseguró de confirmar que el personaje de Sophie no es una damisela en apuros.

"Es una persona estratega que siempre piensa dos o tres pasos por delante. Sin duda, sorprenderá a Benedict", declaró a Entertainment Weekly en mayo.

Por su parte, Luke Thompson aseguró estar impaciente por llevar la historia de Sophie y Benedict a la pequeña pantalla.

“Los guiones que Jess y su equipo han creado son fantásticos (...) La trama es una versión diferente del cuento de Cenicienta. Recuerdas que te contaban esas historias de niño: la magia y el romance que las envolvían. Es muy emocionante ver cómo se integra todo eso en el mundo de Bridgerton que ya conocemos”, expresó.

Yerin también está encantada con la oportunidad de interpretar a Sophie, sobre todo porque el personaje tiene muchos desafíos que superar.

“Lo que me atrajo de Sophie fue que desde el principio se enfrenta a muchos obstáculos. Ya sea la lucha por su estatus social o el intento de ocultar sus sentimientos a Benedict”, señaló la actriz.

La cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en Netflix en dos partes: la primera mitad el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero.

