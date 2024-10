Bridget Savage Cole y Danielle Krudy invitan al terror de "House of Spoils"

Embed

MIAMI.- Ya está disponible en Prime video el thriller psicológico House of Spoils. La película cuenta la historia de una talentosa chef que decide crear un restaurante de lujo en una casa abandonada en medio de la nada. A pesar de ser un lugar de ensueño, progresivamente las cosas se comienzan a complicar cuando aumenta la carga de trabajo y la protagonista se ve acosada por una extraña presencia que vive en la casa. Moviéndose entre lo que es real y no, la chef deberá enfrentarse a sus peores miedos en el proceso de descubrir qué es lo que realmente está sucediendo en su proyecto y su psique. Protagonizada por Ariana de Bose, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2022, House of Spoils mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos de principio a fin.