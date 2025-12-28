Brigitte Bardot, ícono del cine francés, muere a los 91 años

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película "Viva María", dirigida por Louis Malle (al fondo).

La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.

PARÍS.- La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot , icono del cine, defensora de la causa animal y conocida por sus comentarios polémicos, murió este domingo a los 91 años, tras décadas alejada del estrellato. Bardot rodó medio centenar de películas, impuso un estilo de vestir simple y sensual, y forjó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia , y de Búzios, en Brasil.

"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta", indicó el la institución en un comunicado, precisando que murió este domingo por la mañana en su residencia de La Madrague, en Saint-Tropez.

"Lloramos la pérdida de una leyenda del siglo", reaccionó el presidente francés, Emmanuel Macron, en X.

Marine Le Pen, líder del partido de ultraderecha Agrupación Nacional (RN), con el que Brigitte Bardot no ocultaba su cercanía, rindió homenaje a una mujer "increíblemente francesa: libre, indomable, íntegra".

En los últimos años, la actriz que encarnó la liberación de las tradiciones en la Francia de los años 1950 causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración o el mundo de la caza. Algunas le valieron condenas por difamación.

La Marilyn Monroe francesa

Antes de que se hablara de sus posiciones políticas o sociales, B.B., por sus iniciales, era simplemente un mito: el de una mujer liberada de la moral, de la forma de vestir, del amor, de los códigos sexuales.

"Brigitte Bardot, Bardot/Brigitte besó, besó/y dentro del cine/todo el mundo enloqueció" cantaba el brasileño Jorge Veiga en los años 1960, una composición a ritmo de samba testigo de la fascinación planetaria por esta mujer de mirada insolente.

Era una mujer que no necesitaba a nadie, como ella misma cantaba en el título compuesto por Serge Gainsbourg en 1967.

Muchos consideraron a Bardot como una Marilyn Monroe à la française, también rubia y de una belleza impresionante, perseguida por los paparazzi día y noche, y con una tumultuosa vida privada.

Ambas se habían conocido en 1956, pero la intérprete de ¡Viva María! no quiso seguir la estela de Monroe.

A mediados de los años 1970, antes de cumplir 40, y tras medio centenar de películas, tomó la decisión fulminante de abandonar el mundo del celuloide.

Orígenes burgueses

Nada predestinaba a la joven Brigitte a esa fama: nacida en el seno de una familia burguesa en 1934, era una apasionada de la danza y probó suerte en el modelaje.

Se casó con su primer amor, Roger Vadim, quien le confió el papel de Juliette en Y Dios creó a la mujer, con la que se inició la leyenda de sex symbol.

Tras el éxito del filme, Bardot no paró de rodar, desatando pasiones.

En 1960, en el apogeo de su gloria, dio a luz a un niño, Nicolas, su único hijo, bajo la mirada inquisitiva de la prensa.

Una experiencia traumática. Bardot dijo que le faltaba instinto maternal y dejó la crianza del niño en manos de su nuevo esposo, Jacques Charrier.

Después de Vadim y Charrier, se casó con el playboy y millonario alemán Gunter Sachs y luego con el industrial Bernard d'Ormale, cercano al Frente Nacional (el actual RN).

Bardot vivía en los últimos años en el sur de Francia, entre La Madrague y una segunda casa escondida en la vegetación, La Garrigue, que alberga animales y una capilla privada.

En una entrevista el pasado mes de mayo a la cadena francesa BFMTV, confesó que anhelaba "la paz, la naturaleza".

"Ahora vivo como una granjera con mis ovejas, mis cabras, mis cerdos, mi burrito y mi poni, todos mis perros, mis gatos", declaró la actriz, que aseguró no tener móvil ni ordenador.

FUENTE: AFP