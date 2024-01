Britney elogia canción de Justin Timberlake que sus seguidores intentaron sabotear

Britney Spears y Justin Timberlake llegan a la 28a entrega anual de los American Music Awards en Los Ángeles el 8 de enero de 2001. El libro de memorias de Spears "The Woman in Me" será publicado el 24 de octubre.

MIAMI.- Justin Timberlake estrenó el sencillo Selfish, la primera canción que hizo pública de su nuevo disco Everything I Thought It Was, cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de marzo. Aunque la pieza ganó popularidad, no fue bien recibida por los fanáticos de Britney Spears, quienes iniciaron una estrategia para sabotear el posicionamiento del en iTunes.