Britney Spears asevera que no volverá a la industria musical

Britney Spears llega al estreno en Los Ángeles de la cinta Once Upon a Time in Hollywood el 22 de julio de 2019.

"Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum... ¡Nunca volveré a la industria de la música! ¡¡¡Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas!!!", enfatizó.

Asimismo, recordó que en sus memorias habla sobre las experiencias que vivió en su juventud, el escarnio que vivió en la industria, así como traumas personales. Señaló que pese a abrirse en esas páginas, aún hay muchas codas que las personas desconocen.

Etapa como compositora

No obstante, reconoció que en los últimos años se ha dedicado a la composición y es una manera de seguir presente y que disfruta más que estando en la tarima.

"¡¡¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años!!! ¡Soy un escritor fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera!", aseguró.

La intérprete de Gimme More también negó los señalamientos sobre que el libro The Woman in Me fue lanzado sin su aprobación. "Eso está lejos de ser la verdad".

Por último, Spears culminó su mensaje destacando que es una mujer amada y bendecida.