Britney Spears asegura que se casó con ella misma

Britney Spears llega al estreno en Los Ángeles de la cinta Once Upon a Time in Hollywood el 22 de julio de 2019.

“El día que me casé conmigo misma. Lo recuerdo porque puede parecer vergonzoso o estúpido, ¡pero creo que es lo más brillante que he hecho en mi vida!”, escribió la intérprete de Baby One More Time el 20 de octubre.

Meses atrás, la Princesa del Pop aseguró en sus redes sociales que no volvería estar vinculada sentimentalmente con otro hombre, luego que puso fin a su relación con Paul Richard Soliz.

Relación con sus hijos

Por ahora, todo parece indicar que la cantante no está dispuesta a tener otra relación y disfruta de la reconciliación con sus hijos, Sean Preston y Jayden Jame, tras años distanciados.

Según el Daily Mail, la cantante y los jóvenes habían podido arreglar encuentros, en secreto, en Hawaii, donde ellos residen, y en California.

Fuentes cercanas a la intérprete alegaron en el pasado que los jóvenes se habían distanciado de su madre por sus controversiales publicaciones en redes sociales, y su comportamiento; lo que ocasionó que la relación se fracturara.

No obstante, un miembro de la familia dijo a Daily Mail que Sean y Jayden han estado en contacto con su progenitora.

"Britney ha estado hablando y trabajando en su relación con Sean Preston y Jayden durante meses. Los niños sienten tanto amor por su madre, como ella por ellos. Las cosas han vuelto a la normalidad y miran juntos hacia el futuro", dijo el informante.