Britney Spears es víctima de bullying en redes sociales

Britney Spears confesó que leer comentarios crueles de la gente “realmente hiere mis sentimientos”.

La cantante, de 38 años, comparte constantemente actualizaciones en Instagram y Twitter, incluidos videos de sí misma bailando y haciendo ejercicio, o modelando sus atuendos favoritos.

Sin embargo, los clips de Britney Spears a veces atraen comentarios malos de la gente, lo que llevó a la artista a expresar su opinión al respecto.

En específico, compartió una imagen con un mensaje que decía: “Nadie te mira más duro que las personas que no te soportan”. Britney Spears acompañó la foto en Instagram escribiendo: “He leído muchas cosas en línea de personas que critican mis publicaciones. A mí me emociona, pero leer los comentarios malos realmente hiere mis sentimientos (...) no deberían estar diciendo todas estas cosas malas a alguien que ni siquiera conoces! Esto realmente realmente intimida a cualquiera!!!".

Britney Spears invitó a los usuarios de las redes sociales a reflexionar sobre este tipo de conductas.

"Tiempos difíciles como los que estamos viviendo actualmente realmente deberían enseñarnos a ser amables el uno con el otro", dijo.

Asimismo, pidió disculpas a los usuarios que no les gustó un video en los que Britney Spears apareció montando a caballo. "Realmente lamento haber ofendido a alguien “.

“¡Creo que es importante ver cosas que traen felicidad durante los momentos difíciles y que aclarar una situación a veces puede ayudar a las personas! Los amo a todos. manténganse a salvo y sean amables", afirmó la intérprete que tiene millones de seguidores en las redes.