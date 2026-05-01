viernes 1  de  mayo 2026
POLÉMICA

Britney Spears acusada de conducir bajo efectos del alcohol y las drogas

La intérprete de Oops!... I Did It Again fue detenida la noche del 4 de marzo y dejada en libertad a la mañana siguiente

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. 

AFP/ Valeria Macon

LOS ÁNGELES.- La cantante estadounidense Britney Spears fue acusada el jueves de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, anunció la fiscalía del condado de Ventura, casi dos meses después de haber sido detenida en la carretera cerca de su casa en California.

La denuncia presentada por la fiscalía no precisa qué tipo de droga tenía en la sangre. La audiencia está prevista para el lunes en un tribunal del condado de Ventura, en el que reside la cantante.

Lee además
La actriz estadounidense-británica Emily Blunt y el actor estadounidense Stanley Tucci posan para las fotos junto a sus estrellas contiguas durante la ceremonia de entrega de sus estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood, California, el 30 de abril de 2026.
HOMENAJ

Emily Blunt y Stanley Tucci reciben estrellas contiguas en Paseo de la Fama de Hollywood
El cantante Elvis Crespo. 
MÚSICA

Elvis Crespo regresa a Europa este verano con nueva gira "Poeta Herío Tour"

Pero Spears no está obligada a asistir y podría ser representada por su abogado, ya que se trata de una "infracción menor", precisó la fiscalía en un comunicado.

Arresto

De 44 años, la intérprete de Oops!... I Did It Again fue detenida la noche del 4 de marzo. Fue dejada en libertad a la mañana siguiente.

Uno de sus representantes calificó entonces el episodio de "incidente lamentable y totalmente inexcusable".

Semanas después, la cantante ingresó voluntariamente a rehabilitación.

Spears podría evitar la cárcel si acepta un acuerdo de culpabilidad, señaló la fiscalía. Esta es una medida habitual en casos sin antecedentes penales, sin heridos, con un nivel bajo de alcohol en sangre y con acusados que acuden a la rehabilitación.

Tal acuerdo probablemente resultaría en una declaración de culpabilidad por conducción temeraria bajo los efectos de las drogas y el alcohol, por lo que podría quedar en libertad condicional durante 12 meses.

También tendría que asistir a un curso de seguridad vial ordenado por el tribunal y pagar una multa.

Escándalos anteriores

En sus memorias publicadas en 2023, Spears insistió en que nunca consumió drogas duras y en que no tenía un problema con el alcohol, pero admitió que tomaba Adderall, un medicamento para el tratamiento de trastornos de la atención y que pertenece a la familia de las anfetaminas.

Tras una crisis nerviosa en público en 2007, Spears fue sometida a la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien controlaba su dinero y su vida personal, incluso mientras ella seguía haciendo conciertos.

La cantante enfrentó a su padre en la justicia para acabar la tutela, que fue disuelta por un tribunal de Los Ángeles en 2021, tras el gran apoyo público generado por el movimiento Liberen a Britney.

En los últimos años se ha apartado de la música.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

"Amor, ¿quién eres?", el nuevo viaje emocional de Leslie Grace

Banksy confirma ser autor de estatua encontrada en Londres

Dimite el jurado de la Bienal de Venecia por polémica sobre Rusia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Delcy rodríguez reconoció que el incremento del ingreso es insuficiente. (AFP)
VENEZUELA

Aumento anunciado por Delcy Rodríguez para los pensionados es menos de un dólar diario

Implicados en el entramado de corrupción.
JUSTICIA LOCAL

Condenas en The Hammocks destapan red de corrupción y empujan reformas en Florida

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal.
WASHINGTON

Congreso pone fin al bloqueo presupuestario récord en Seguridad Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
CONFLICTO

Trump dice que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

David Allen Snyder Jr., de 33 años
SUCESO

Arrestan a un hombre en Miami tras disparar contra auto por llevar una bandera de EEUU

Te puede interesar

Traslado del StarShip, el cohete más grande del mundo.
SEGURIDAD NACIONAL

Pentágono firma acuerdo con grandes tecnológicas para Inteligencia Artificial

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alfredo Carballo González, Daylon Fleitas y Ariely Álvarez Cabrera.
PROCESO EN CURSO

Juez fija nueva fecha para caso de homicidio de joven cubano en Medley, Fiscalía refuerza acusación

Nancy Metayer Bowen, vicealcaldesa de Coral Springs.
JUSTICIA

Esposo se declara no culpable del asesinato de vicealcaldesa de Coral Springs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
CONFLICTO

Trump dice que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

Agentes en las calles de Miami Beach para agilizar el tráfico. 
DESAFIOS Y SOLUCIONES

Más presencia policial en Miami Beach busca aliviar el tráfico