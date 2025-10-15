Britney Spears se defiende de acusaciones hechas por Kevin Federline

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.

MIAMI.- Los días en los que Britney Spears guardaba silencio parecen haber llegado a su fin. La superestrella pop hizo noticia nuevamente al responder a las polémicas revelaciones que su exmarido, Kevin Federline , ha incluido en su nuevo libro autobiográfico You Thought You Knew.

Un vocero de la cantante de 43 años compartió un comunicado con la revista People en el marco del próximo lanzamiento de estas memorias .

“Con la noticia de la publicación del libro, una vez más él y otros se están lucrando a costa de ella, y lamentablemente esto ocurre después de que Kevin ya no cuente con la manutención de los chicos. Lo único que le importa a Britney son sus hijos, y su bienestar durante este sensacionalismo", lee el comunicado.

En su nuevo libro, Federline escribió que sus hijos acudieron a él en una ocasión con acusaciones preocupantes sobre su madre, alegando que no querían pasar tiempo con ella durante su adolescencia.

La pareja contrajo matrimonio en 2004 y tuvieron dos hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, antes de que su divorcio se formalizara en 2007.

Las acusaciones

“A veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie en silencio en la puerta, observándolos dormir con un cuchillo en la mano. Luego se daba la vuelta y se marchaba sin dar explicaciones”, escribió Federline, de acuerdo con el diario The New York Times.

En otra parte de su libro, Federline aseguró que le preocupaba la situación actual de Spears, que, según él, se encamina hacia algo irreversible.

Britney ya había retratado su experiencia en el matrimonio durante sus propias memorias, The Woman In Me, publicadas en 2023.

En su libro, Spears escribió que Federline le arrebató su mundo entero durante la batalla legal por la custodia de sus hijos.

"Me dejó sin aliento. Y mi familia no me apoyó", denunció la intérprete de Baby One More Time.