Britney Spears se manifiesta tras confirmarse su divorcio

Britney Spears llega al estreno en Los Ángeles de la cinta Once Upon a Time in Hollywood el 22 de julio de 2019.

"Como todos saben, Sam y yo ya no estamos juntos. Seis años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida", inicia el escrito que acompaña a un video en el que se le ve bailar una coreografía, contenido que la artista usualmente sube a sus redes y que puede significar que pese a la vulnerabilidad del momento, Britney opta por seguir adelante y no derrumbarse.

En el comunicado, la cantante de 41 años señaló que no dará explicaciones sobre la decisión, pero agradece a quienes le han enviado mensajes de afecto y soporte. "No estoy aquí para explicar los motivos de nuestra separación, porque, honestamente, no es asunto de nadie, pero no podía soportar más tanto dolor. De manera telemática he estado recibiendo muchos mensajes que han logrado derretir mi corazón. Muchas gracias".

Britney aprovechó la oportunidad para señalar las razones por las que debe mantenerse fuerte y cómo aún no siente confianza en su familia. "Me encantaría mostrar cómo me encuentro realmente, mis emociones y mis lágrimas, pero tengo que ocultar mis debilidades sino mi padre mandaría a su ejército de médicos para que me arreglen. Cuando más necesito a los míos, quienes se suponen que te aman incondicionalmente, tengo que ser más fuerte y hacerlo lo mejor que pueda”.

"En realidad lo estoy haciendo bastante bien. De todos modos, ¡que tengas un buen día y no te olvides de sonreír!", concluye el mensaje.

La separación de Britney y Sam Asghari se hizo pública el 17 de agosto. Aunque la razón no está clara, TMZ y People filtraron que Asghari encaró a Spears sobre rumores de una presunta infidelidad con un empleado doméstico.

Según información de People, Asghari presentó la solicitud de divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles por diferencias irreconciliables, y pide que la cantante pague la manutención conyugal y los honorarios de los abogados. El documento también establece que el actor se reserva el derecho a modificar las peticiones sobre propiedades y bienes comunitarios, algo que se presume está fijado en el acuerdo prenupcial que firmaron antes de de casarse en 2022.

El acuerdo prenupcial establece que en caso de separación, Sam no recibiría dinero de la fortuna que Britney acumuló previo a su matrimonio.

