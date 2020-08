Bryanne pone a Miami a bailar con "Mueve el Boom Boom"

Bryanne también lanzó Unidos, una canción que nació desde el confinamiento para llevar esperanza a quienes más la necesitan.

Nacida en Miami de padres cubanos y con la música y el baile a flor de piel, Bryanne comenzó a prepararse desde los 7 años tomando clases de salsa, hip hop y ballet.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la novel artistas sobre su fascinación por la música y deseos de triunfar en los escenarios.

- En tu canción Unidos envías un mensaje de unidad en tiempos de pandemia, ahora lanzas Mueve el Boom Boom, ¿cómo nace este tema?

Sí, Unidos nació por motivo de la pandemia y de la necesidad de poder mandar un mensaje de amor, paz y unión, que es lo que nos hace falta. Con Mueve El Boom Boom, estábamos buscando un tema más alegre, para el verano, porque quería bailar y dar un poco de alegría en estos tiempos.

- ¿Cómo fue la experiencia de grabar el videoclip del tema?

Fue súper divertido. Yo he tomado clases de baile desde muy niña, y me encantó poder expresarme en el video haciendo lo que me gusta.

- ¿Cómo descubres que quieres ser artista?

Siempre me ha gustado cantar y la música. Admiro mucho a artistas como la cantante argentina Tini, me encanta su estilo. Creo que siendo artista puedes expresar tu originalidad y darle alegría a otros.

- Das tus primeros pasos en la música con apenas 13 años, ¿que consejo has recibido que ha sido el más importante y que piensas seguir?

El mejor consejo es que sea natural, que no cambie por nada, que haga lo que me nace. Y que si me equivoco en entrevistas o no contesto todo bien, que no pasa nada.

- Triunfar en la música requiere de un camino difícil y mucho sacrificio, incluso sacrificar tu vida como una adolescente “normal”, ¿estás dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo por lograr tu sueño?

Sí, creo que cuando te gusta hacer algo y te apasiona, tienes que intentarlo. En todos los trabajos siempre toca sacrificar algo. Pero a mi edad, siempre y cuando mis estudios estén bien, enfocarme en la música me hace feliz

- ¿A qué no estás dispuesta a renunciar ?

Siempre quiero tener tiempo con mi familia y mis amigos. Creo que estar con gente que te quiere y te apoya es prioridad.

- ¿Cuáles son tus influencias musicales, que música te gusta escuchar?

Me gusta todo tipo de música pero, sobre todo, la música urbana y el pop. Entre mis influencias musicales está Tini. Y en realidad todas las mujeres del género que están dándole fuerte ahora, y que nos abre paso a niñas como yo.

- ¿Cuáles artistas femeninas admiras y por qué?

Tini, Karol G, Becky G, Ivy Queen y Natti Natasha, porque creo que es difícil poder escalar en este negocio siendo mujer, especialmente, en el género urbano. Y me encanta que han podido llegar lejos con su música.

- ¿Tocas o te gustaría tocar algún instrumentos? ¿En qué estás enfocada en estos momentos en cuanto a tu carrera?

Estoy ensayando la composición; he tomado clases de canto y baile, pero de instrumentos por el momento no. Claro, estoy abierta a aprender todo lo que pueda.

- ¿Qué te han contado tus padres sobre Cuba ?

Mis papás me han contado que Cuba fue un país maravilloso con playas bellas; mucha música buena ha venido de la isla. Pero desde hace muchos años, las cosas cambiaron.