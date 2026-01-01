jueves 1  de  enero 2026
MÚSICA

BTS anuncia álbum para marzo y nueva gira mundial

El disco será el primero de la banda desde la antología Proof, el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022

En esta foto de archivo tomada el 21 de mayo de 2017, el grupo musical BTS llega a los Billboard Music Awards 2017 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

En esta foto de archivo tomada el 21 de mayo de 2017, el grupo musical BTS llega a los Billboard Music Awards 2017 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

AFP/Mark Ralston

SEÚL.- BTS lanzará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo antes de una gira mundial, anunció este jueves el grupo de k-pop conocido mundialmente. El disco será el primero de la banda desde la antología Proof, el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022.

"Lo he estado esperando con más ilusión que nadie", escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial.

Lee además
Vista de la marquesina durante el estreno mundial de la película Zootopia 2 en el Teatro El Capitán el 13 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California. 
CINE

"Zootopia 2" se convierte en película de animación más taquillera de Disney
El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
POLÉMICA

Brooklyn Beckham ausente en resumen de 2025 de su hermano Romeo

Su discográfica, Big Hit Music, confirmó la información.

Desde ese año, el grupo se encontraba en pausa mientras sus integrantes realizaban el servicio militar, obligatorio para todos los varones menores de 30 años.

Los siete integrantes de BTS terminaron el servicio el año pasado y el grupo anunció su regreso para 2026.

Antes de su etapa militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (unos 3.800 millones de dólares) al año en Corea del Sur, según un organismo del Gobierno nacional. Esta cifra equivale aproximadamente al 0,2 % del PIB total del país.

BTS ostenta además el récord como el grupo más reproducido en Spotify y se convirtió en el primero de k-pop en encabezar simultáneamente las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Películas más esperadas que llegan al cine en 2026

Isiah Whitlock, actor de "The Wire" muere a los 71 años

Espectáculo de drones inspirado en "Stranger Things" ilumina Las Vegas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Cartel en el Callejón de Hamel, en La Habana, Cuba. 
PREDICCIONES

Letra del año 2026: Predicciones de Ifá para Cuba y el mundo

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

La alcaldesa Daniella Levine Cava preside la ceremonia inaugural de Metro Express. 
RESUMEN ANUAL

Miami-Dade 2025: récords económicos, tensiones políticas y decisiones postergadas en un año de transición

La bielorrusa Aryna Sabalenka saluda al público luego de conseguir una victoria en el Abierto de Miami, el 24 de marzo de 2025.
DEPORTES

Sabalenka quiere revancha de la "Batalla de los Sexos" contra Kyrgios

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) se enfrenta al boxeador británico Anthony Joshua en un combate de peso pesado en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025. 
DEPORTES

Boxeador Anthony Joshua recibe alta médica tras accidente fatal para dos personas

Te puede interesar

Cartel en el Callejón de Hamel, en La Habana, Cuba. 
PREDICCIONES

Letra del año 2026: Predicciones de Ifá para Cuba y el mundo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Orlando Gutiérrez- Boronat, secretario nacional de la ARC. video
POR LA DEMOCRACIA

Balance: La Asamblea de la Resistencia Cubana resume un año de activismo en contra de las injusticias

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales