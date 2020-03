BTS conquista el mundo: número 1 en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania

02 de marzo de 2020 - 13:03

Las cifras alcanzadas por el nuevo lanzamiento del grupo surcoreano de k-pop son las más altas que han conseguido hasta ahora en la primera semana de sus últimos discos, pues superan las 230.000 copias de 'Map of the Soul: Persona', las 185.000 de 'Love Yourself: Answer' y las 131.000 de 'Love Yourself: Tear'