Burberry cierra la pasarela de la Fashion Week de Londres

Burberry presenta la quinta colección de su director creativo Daniel Lee, que llegó hace dos años y medio y que ha intentado dar un nuevo aire a la casa británica.

Diversos rumores apuntan a que el diseñador inglés de 39 años será reemplazado pronto por su compatriota Kim Jones, quien dejó el mando de Dior Homme a fines de enero después de siete años en la casa francesa.

Burberry, que lleva meses en dificultades financieras, inició en noviembre una "operación de urgencia" para centrarse en sus productos icónicos, como su famosa gabardina, en un intento de poner fin a la caída de sus ventas.

La casa británica sufre, como muchas otras, la crisis de ventas de sus productos de lujo en el mundo, pero también de decisiones estratégicas desafortunadas.

Impacto disminuido

A pesar de la presencia de diseñadores de renombre como Simone Rocha y Richard Quinn, y de estilistas prometedores como S.S Daley y Harris Reed, la Semana de la Moda de Londres parece cada año un poco más distanciada de París y Nueva York.

La directora del British Fashion Council, Caroline Rush, reconoció a AFP que es un momento "particularmente difícil" para las marcas británicas, que se han visto duramente afectadas por la pandemia, el Brexit y el cierre en 2024 del sitio de venta en línea, especializado en productos de lujo, Matchesfashion.

Esta edición fue recortada casi un día respecto a la semana de la moda Otoño/Invierno de 2024, y varios diseñadores, como 16Arlington y Tolu Coker, renunciaron a un desfile costoso, optando por una cena o una presentación sencilla.

Compradores, o influencers como Beka Gvishiani, de Style Not Com, una cuenta de Instagram especializada en noticias de moda, no estuvieron presentes.

También faltó una de las figuras de la capital británica, el norirlandés Jonathan Anderson, con su marca JW Anderson. El diseñador, también director creativo de Loewe, aparece como un posible próximo fichaje de Dior.

FUENTE: AFP