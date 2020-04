C. Tangana canta versos de Rosario y Alejandro Sanz

Así llega una canción de amor y desamor marcada por la distancia forzada, por una vida de artista lejos de casa que supone también la vuelta a un C. Tangana más transversal y menos etiquetable en un género en concreto.

Así, es capaz de aunar lo popular y lo urbano, así como la vanguardia en la producción y lo tradicional en las formas líricas. Con un tono más melancólico que sus últimos sencillos, encaja a la perfección con el videoclip de estética DIY que acompaña al lanzamiento.

Coprotagonizado por el propio C. Tangana y por Rocío Álvarez y realizado por Javier Ruiz, pone el foco de atención en los lyrics de la canción en la que, por primera vez, adopta explícitamente el punto de vista femenino.

Una otredad que encaja con un C. Tangana más maduro, que rinde homenaje a la música popular de desamor española al parafrasear canciones ya míticas como el 'Como Quieres Que Te Quiera' de Rosario o 'Corazón Partío' de Alejandro Sanz.

C. Tangana apuesta una vez más en la producción por Alizzz -su colaborador habitual, con el que ha formado uno de los tandems creativos más conocidos de la música en español- y al que se suma el canandiense Nineteen85, productor habitual de Drake en éxitos como 'Hotline Bling', 'One Dance' o 'Too Good'.