viernes 9  de  enero 2026
MÚSICA

Café Tacvba solicita retirar catálogo de Spotify

Rubén Albarrán, vocalista del grupo, dijo que envió una carta para pedir a Universal Music México y Warner Music México, que se baje el catálogo de Spotify

La banda mexicana Café Tacvba.&nbsp;

La banda mexicana Café Tacvba. 

Captura de pantalla/Instagram/@instacvba

MÉXICO.- La banda mexicana Café Tacvba, una de las más conocidas en América Latina, pidió este jueves bajar su catálogo de Spotify, al señalar que la plataforma apoya al ICE en Estados Unidos, las inversiones en empresas de armamento y la inteligencia artificial.

Café Tacvba, una banda de rock formada en 1989, es una de las agrupaciones más influyentes de la música en español, con 7,3 millones de oyentes mensuales en Spotify actualmente.

Lee además
Manos de personas con tazas de té y café.
BENEFICIOS

Tomar té podría reducir el riesgo de fracturas en mujeres mayores
Kendall Jenner asiste al 20.º aniversario de LOréal Paris Women of Worth en el Museo de la Academia de Cine el 2 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California. 
CELEBRIDADES

Kendall Jenner aborda rumores sobre su orientación sexual

Rubén Albarrán, vocalista del grupo, dijo en un video que envió una carta para pedir a las disqueras Universal Music México y Warner Music México, que se baje el catálogo de la banda de Spotify.

"Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE (...), con nuestras regalías de miseria, la utilización de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos", dijo Albarrán en un video subido a Instagram.

Señalamientos

Otros grupos, como la banda británica Massive Attack, han tomado decisiones similares al acusar al fundador y director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, de tener importantes inversiones en una empresa especializada en inteligencia artificial militar y drones de combate.

El preside la empresa Helsing, que fabrica "sistemas autónomos" militares "reforzados con inteligencia artificial", según su página web. La firma desmintió recientemente que sus drones se utilicen en "otras zonas de conflicto distintas a Ucrania".

En respuesta, Spotify dijo en un comunicado que "no financia la guerra". "Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania".

Spotify añadió que "no hay anuncios de ICE". "La publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas", aseguró.

La empresa dijo también que la música de Café Tacvba ha generado millones de dólares en Spotify a lo largo de los años, y que la plataforma "sigue pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Un filme inspirador: El hombre detrás de Perry Ellis International

Kate Middleton celebra cumpleaños 44 con mensaje de agradecimiento y sanación

La presentadora Osmariel Villalobos se somete a cirugía por cáncer de mama

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
DIVISIONES INTERNAS

Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"

Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.
Política

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

Te puede interesar

Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Por MARINELLYS TREMAMUNNO
Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
REBELIóN POLíTICA

Hijo del último Sah pide a Trump que intervenga urgente en Irán

Estados Unidos confisca otro pbuque petrolero vinculado al régimen chavista
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

EEUU confisca un tercer petrolero vinculado al régimen chavista: "Las flotas fantasma no eludirán la justicia"

From Cuba to America, George Feldenkreis.
CINE

Un filme inspirador: El hombre detrás de Perry Ellis International

Vista de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo de 2019.
VENEZUELA

Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada