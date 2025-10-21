Callum Turner reveló tierno origen de romance con Dua Lipa

MIAMI.- El inicio de la relación entre Callum Turner y Dua Lipa fue, literalmente, como salido de un cuento . Durante una conversación con The Sunday Times, el actor confesó que él y la estrella pop se conocieron en la fiesta de un amigo en común en Los Ángeles , en donde se dieron cuenta de que estaban leyendo el mismo libro.

"Se llama Trust de Hernán Díaz. Yo acababa de terminar el primer capítulo y se lo conté. Ella me miró y me dijo: 'Yo también acabo de terminar el primer capítulo', a lo que respondí: 'Entonces estamos en la misma página'", contó Turner.

EVENTOS Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana

CONTROVERSIA Demandan a Lizzo por canción que hace referencia a Sydney Sweeney

Los rumores de romance entre el protagonista de Eternity y la intérprete de Physical comenzaron en enero de 2024, cuando fueron captados juntos en el estreno en Londres de Masters of the Air.

Ese mismo mes, los vieron besándose durante una cita en Sushi Park en Los Ángeles, confirmando la relación.

Sobre su primer encuentro, Turner agregó que se le pareció a la escena de una película de Hollywood

"En la versión cinematográfica, miro al cielo y pienso: 'Te escucho. Te entiendo. Las señales son fuertes, no te preocupes'. Y ese fue realmente el primer momento", dijo.

Cuento de hadas hecho realidad

Durante una entrevista con Vogue Reino Unido a principios de este año, la cantante confirmó que Turner y ella estaban comprometidos para casarse.

"Esta decisión de envejecer juntos, de vivir una vida juntos y, simplemente, ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial", contó llena de ilusión.

En cuanto a su relación con el actor, la intéprete de Training Season aseguró sentirse más feliz que nunca.

"Siento que no le estoy haciendo ningún favor al no hablar de ello", explicó Lipa sobre el romance de la pareja.