Cambian nuevamente la fecha de liberación de Sean "Diddy" Combs

Sean "Diddy" Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

MIAMI.- En medio de una nueva acusación de agresión sexual, Sean "Diddy" Combs parece recibir buenas noticias. El magnate de la música podría salir antes de lo previsto de la cárcel, luego de que en la página web de la Oficina Federal de Prisiones se publicara una nueva fecha de salida.

Según informa People , la web del organismo señala que el rapero y productor tiene previsto salir de la custodia federal el 23 de febrero de 2028.

"Esta actualización da continuidad a una serie de ajustes que han ido adelantando progresivamente la fecha prevista de liberación de Combs. A principios de este año, la Oficina Federal de Prisiones indicó que su fecha de liberación sería el 15 de abril de 2028. Anteriormente, se había fijado para el 25 de abril de 2028 y, con anterioridad, para el 4 de junio de 2028", explica el magazine.

La Oficina de Prisiones no ha emitido una explicación sobre la razón de este último cambio. Sin embargo, se sabe que Combs ha participado en un programa de rehabilitación por abuso de drogas durante su reclusión en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey.

La iniciativa de ser parte de estos programas han sido comunicadas por sus abogados, quienes solicitaron el ingreso.

“Con el fin de abordar los problemas de drogadicción y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación, solicitamos que el tribunal recomiende encarecidamente a la Oficina de Prisiones que el Sr. Combs sea internado en la FCI Fort Dix”, reza un documento presentado por el abogado Teny Geragos ante el tribunal en octubre de 2025.

Condena

El cambio en la fecha de liberación se produce mientras el equipo legal de Combs pelea por la impugnación la condena que lo envió a prisión.

Sean "Diddy" Combs fue condenado a pasar 50 meses tras las rejas, luego de ser declarado culpable el verano pasado de dos cargos de transporte para la prostitución, luego de un juicio federal en Nueva York. El jurado lo absolvió de los cargos más graves, incluyendo trata de personas con fines sexuales y conspiración para delinquir.

En diciembre, los abogados de Diddy presentaron una apelación argumentando que los encuentros sexuales fueron consensuales y que el castigo impuesto por el tribunal fue excesivo.

En marzo, el equipo legal presentó un nuevo recurso de apelación y señalaron que la condena de prisión era una "perversión de la justicia" y abogaron por su "liberación inmediata y una sentencia absolutoria o, al menos, la anulación de la condena y la devolución del caso para una nueva sentencia".

Los fiscales han instado al tribunal de apelaciones a que rechace los argumentos.