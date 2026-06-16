martes 16  de  junio 2026
POLÉMICA

Cambian nuevamente la fecha de liberación de Sean "Diddy" Combs

La Oficina de Prisiones no ha emitido una explicación sobre la razón de este último cambio, se sabe que Combs ha participado en un programa de rehabilitación

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Sean "Diddy" Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

AFP/Ángela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En medio de una nueva acusación de agresión sexual, Sean "Diddy" Combs parece recibir buenas noticias. El magnate de la música podría salir antes de lo previsto de la cárcel, luego de que en la página web de la Oficina Federal de Prisiones se publicara una nueva fecha de salida.

Según informa People, la web del organismo señala que el rapero y productor tiene previsto salir de la custodia federal el 23 de febrero de 2028.

Lee además
La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026. video
CELEBRIDADES

Tom Holland confirma que se casó con Zendaya en secreto
El cantante Raphael durante un concierto en el Wizink Center, el 16 de diciembre de 2021, en Madrid (España).
MÚSICA

Raphael: "Cada concierto es un regalo"

"Esta actualización da continuidad a una serie de ajustes que han ido adelantando progresivamente la fecha prevista de liberación de Combs. A principios de este año, la Oficina Federal de Prisiones indicó que su fecha de liberación sería el 15 de abril de 2028. Anteriormente, se había fijado para el 25 de abril de 2028 y, con anterioridad, para el 4 de junio de 2028", explica el magazine.

La Oficina de Prisiones no ha emitido una explicación sobre la razón de este último cambio. Sin embargo, se sabe que Combs ha participado en un programa de rehabilitación por abuso de drogas durante su reclusión en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey.

La iniciativa de ser parte de estos programas han sido comunicadas por sus abogados, quienes solicitaron el ingreso.

“Con el fin de abordar los problemas de drogadicción y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación, solicitamos que el tribunal recomiende encarecidamente a la Oficina de Prisiones que el Sr. Combs sea internado en la FCI Fort Dix”, reza un documento presentado por el abogado Teny Geragos ante el tribunal en octubre de 2025.

Condena

El cambio en la fecha de liberación se produce mientras el equipo legal de Combs pelea por la impugnación la condena que lo envió a prisión.

Sean "Diddy" Combs fue condenado a pasar 50 meses tras las rejas, luego de ser declarado culpable el verano pasado de dos cargos de transporte para la prostitución, luego de un juicio federal en Nueva York. El jurado lo absolvió de los cargos más graves, incluyendo trata de personas con fines sexuales y conspiración para delinquir.

En diciembre, los abogados de Diddy presentaron una apelación argumentando que los encuentros sexuales fueron consensuales y que el castigo impuesto por el tribunal fue excesivo.

En marzo, el equipo legal presentó un nuevo recurso de apelación y señalaron que la condena de prisión era una "perversión de la justicia" y abogaron por su "liberación inmediata y una sentencia absolutoria o, al menos, la anulación de la condena y la devolución del caso para una nueva sentencia".

Los fiscales han instado al tribunal de apelaciones a que rechace los argumentos.

Temas
Te puede interesar

Cantante Bonnie Tyler sale del coma inducido

Camila Acosta convierte años de cobertura desde La Habana en un libro galardonado

Entre Bogotá y Cuba: la historia de Isabella Bernal rumbo a Miss Universe Cuba 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una madre y su hija de 22 años enfrentan simultáneamente dos diagnósticos de cáncer, una situación que ha puesto a prueba su fortaleza emocional, física y económica. Hoy, piden el apoyo de la comunidad para poder continuar con sus tratamientos.
GoFundMe

Familia venezolana en Doral enfrenta doble diagnóstico de cáncer y pide apoyo a la comunidad

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.
Cuba

Reportan nuevo sismo con una magnitud de 5,3 frente a las costas de Pinar del Río

Roberto García Cabrejas 
BAJO LA LUPA

De refugiado político a paladín del régimen de La Habana y detractor de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una cena de trabajo con los líderes del G7 durante la cumbre del G7 en Evian, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026.
Negociaciones

Trump niega que EEUU vaya a pagar $300 millones a Irán: "Es parte de una campaña de noticias falsas"

Imagen referencial de un helicóptero de MDFR.
INCENDIO

Emergencia en centro de operaciones de Miami-Dade moviliza a decenas de rescatistas

Te puede interesar

El senador de Florida, Rick Scott, en el Museo del Holocausto de Florida, en San Petersburgo.
RECHAZO

Líderes de Florida exigen cancelar conciertos de Kanye West en Tampa por historial antisemita

Por Daniel Castropé
La cumbre del G7 se celebrará del 15 al 17 de junio en la ciudad francesa de Évian-les-Bains, cerca de Suiza, y contará con la presencia de los líderes de los países miembros, así como del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de Asuntos Exteriores y de la República Democrática del Congo y de los ministros de Brasil, Canadá, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
Paz

Trump llama a Rusia a "alcanzar un acuerdo" con Ucrania tras discusión del G7

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry Pollack, ante el juez federal en Nueva York.
NARCOTRÁFICO

Justicia de EEUU pide aplazar audiencia de Maduro y Flores para el 22 de julio próximo

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar.
APOYO

Seis alcaldes del distrito 27 de Florida respaldan la reelección de María Elvira Salazar

Imagen de referencia patrulla de policía.
SUCESO

Detectives investigan incidente que dejó a un hombre gravemente herido en Miami-Dade