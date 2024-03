Camilo revela cómo enfrenta las críticas sobre el nombre de su segundo bebé

"Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente los Echeverri-Reglero somos CUATRO", reza el escrito que acompaña a la publicación.

Herramienta contra las críticas

No obstante, aunque la familia es muy querida, también han sido por mucho tiempo objeto de críticas. Y tras la noticia, Camilo y Evaluna decidieron tomar una medida para no dejarse afectar por sus detractores.

Durante una entrevista que concedió al podcast Molusco Tv, el cantante de Tutu expuso que antes de hacer público el embarazo sabían que el nombre generaría controversia, por lo que pese a no bloquear los comentarios de las redes decidieron no leerlos.

"Yo ya sabía, vamos a anunciar que estamos esperando a Amaranto y no vamos a leer los comentarios, no los vamos a leer porque la gente nos va a tirar piedras, porque se llama Amaranto, ¿por qué no se llama Amaranto o Amaranta? y ¿por qué va a nacer en la casa y por qué no la llevan a un hospital?, ¿por qué no le ponen a Evaluna anestesia?, si ella no quiere", comentó.

Camilo señaló que en el pasado no tenía una metodología para cuidar que los mensajes de algunos 'haters' le afectaran, y eso le restó muchos días de tranquilidad a su vida. Por lo que ahora, no pretende negociar su bienestar ni el de su familia.

"Todo el mundo siente que tiene autoridad de meterse en un montón de cosas y todo bien que lo hagan, pero yo necesito cuidar de mi interioridad cuando pasan todas esas cosas porque las veces en las que yo sí he dejado que esos tomates me peguen en la cara yo he perdido muchos días de paz y eso no te lo devuelve nunca nadie", agregó.

Significado de Amaranto

Sobre el nombre del bebé, el intérprete destacó que al igual que Índigo, Amaranto tiene un significado importante y especial para la pareja: se considera que esta planta siempre florece pese a no necesitar mayores cuidados.

"Amaranto es una planta, es un color como el índigo. En algunas culturas ancestrales se hablaba de una leyenda de que en un monte había una planta que siempre estaba florecida, pero como nadie podía subir porque era muy alto, nadie cuidaba de ella, era como siempre florecida, la que nunca marchita, la vida eterna, era la idea del amaranto, me gustó eso, es como aquella planta que requiere de ningún cuidado exterior para estar absolutamente florecida, el color es fantástico, es como si fuera un coral", manifestó.

Al igual que con Índigo, Camilo y Evaluna esperarán al nacimiento para conocer el sexo del bebé y se preparan para nuevamente tener un parto en casa.