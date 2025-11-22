Campeonato del asado argentino en Miami celebra 3era edición

MIAMI.- La celebración más grande del asado argentino en Estados Unidos regresa a Miami en su tercera edición este sábado 22 de noviembre en Doral Central Park, consolidándose como un encuentro imprescindible para los amantes de la gastronomía, los buenos vinos, la cultura y el entretenimiento.
Este evento, que reúne a destacados parrilleros, artistas invitados y fanáticos, promete ser una verdadera fiesta de sabores, música y tradición.
"El 3er Campeonato del Asado Argentino en Miami es una coproducción entre Blueteam Live Entertainment, MIArgentina y Arpi Group, quienes unen esfuerzos para ofrecer una experiencia única que fusiona lo mejor del asado argentino con un cartel artístico vibrante y diverso", reza el anuncio oficial del evento.
Cártel oficial del 3er Campeonato del Asado Argentino
Blueteam Entertainment - Cortesía
Programación oficial:
Las puertas abrirán a las 12 PM, dando inicio al Patio Matero, donde se ofrecerán charlas y degustaciones para los amantes del mate. Se recomienda traer termo; habrá agua a temperatura adecuada disponible para el público.
Habrá una zona especialmente destinada a los niños, con inflables y numerosos juegos para que también disfruten de este día en familia, además de algunas sorpresas que se confirmarán próximamente.
- Gastronomía – Desde la 1:00 p.m.
A partir de la 1:00 p.m. los asistentes podrán disfrutar de la mejor gastronomía argentina. Entre los expositores confirmados se encuentran Graziano’s Group, Bunbury, A Family Empanadas, Total Carnes, La Rural Weston, Llanera Meat, entre muchos otros.
- Música & entretenimiento – Desde las 2:00 p.m.
A partir de las 2 PM, se enciende el Stage Principal con un DJ en vivo, llevando al público lo mejor de la música latina para ambientar la tarde.
Programación artística:
Talento venezolano radicado en Miami, con una voz versátil, cálida y prodigiosa, capaz de interpretar distintos géneros y estilos; ganador de un LATIN GRAMMY en 2018.
- 4:45 p.m. – Inicio Oficial del Campeonato del Asado
Comienza formalmente la competencia, con demostraciones que evocan las tradiciones gauchas de Sudamérica, incluyendo habilidades de fuego y técnicas propias del arte del asado.
La cantante y compositora venezolana radicada en Miami ofrecerá un show lleno de sensibilidad y autenticidad. Su voz única y su profunda conexión con el público darán inicio a las presentaciones musicales con una energía inspiradora que celebra el poder sanador de la música.
La escena del rock alternativo cobra vida con Dr. Calavera, una de las bandas más electrizantes de Miami. Su sonido potente, presencia intensa y actitud arrolladora encenderán la tarde con pura energía.
- Intervalo Musical / Animación del Campeonato
Durante este segmento, el público podrá disfrutar de shows especiales, degustaciones y entretenimiento en vivo mientras continúan las competencias entre los mejores parrilleros del país.
- 7:00 p.m. – Fátima Florez & Richard Laffite
La reconocida actriz argentina Fátima Florez llega con su incomparable humor, carisma y versatilidad. Actriz, imitadora, bailarina y conductora, ofrecerá un espectáculo lleno de dinamismo y sorpresas. Junto a ella, el ilusionista Richard Laffite presentará un show de magia moderna, elegante y cautivadora que sorprenderá a toda la familia.
- 8:00 p.m. – Premiación Oficial del Campeonato
Se anunciarán los ganadores del título “Parrillero del Año”, así como las mejores propuestas gastronómicas del día. Un momento que reconoce el talento, la técnica y la pasión por el asado argentino.
Para cerrar la noche, la banda La Previa llevará su estilo tropical y festivo al escenario, transformando el final del evento en una verdadera celebración con música para bailar y disfrutar hasta el último minuto.
Con una programación imperdible y el talento de artistas locales e internacionales, la tercera edición del Campeonato del Asado Argentino en Miami se posiciona como uno de los festivales más esperados del año, donde la gastronomía, la cultura y la diversión se unen en un solo lugar. Más información en: asadoargentino.com