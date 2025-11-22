sábado 22  de  noviembre 2025
Campeonato del asado argentino en Miami celebra 3era edición

Este evento, que reúne a destacados parrilleros, artistas invitados y miles de fanáticos, promete ser una verdadera fiesta de sabores, música y tradición

La&nbsp;celebración más grande del asado argentino en Estados Unidos regresa a Miami en su tercera edición

La celebración más grande del asado argentino en Estados Unidos regresa a Miami en su tercera edición

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La celebración más grande del asado argentino en Estados Unidos regresa a Miami en su tercera edición este sábado 22 de noviembre en Doral Central Park, consolidándose como un encuentro imprescindible para los amantes de la gastronomía, los buenos vinos, la cultura y el entretenimiento.

Este evento, que reúne a destacados parrilleros, artistas invitados y fanáticos, promete ser una verdadera fiesta de sabores, música y tradición.

"El 3er Campeonato del Asado Argentino en Miami es una coproducción entre Blueteam Live Entertainment, MIArgentina y Arpi Group, quienes unen esfuerzos para ofrecer una experiencia única que fusiona lo mejor del asado argentino con un cartel artístico vibrante y diverso", reza el anuncio oficial del evento.

Cártel oficial del 3er Campeonato del Asado Argentino

Cártel oficial del 3er Campeonato del Asado Argentino

Programación oficial:

  • Apertura – 12:00 p.m.

Las puertas abrirán a las 12 PM, dando inicio al Patio Matero, donde se ofrecerán charlas y degustaciones para los amantes del mate. Se recomienda traer termo; habrá agua a temperatura adecuada disponible para el público.

  • Kids Zone

Habrá una zona especialmente destinada a los niños, con inflables y numerosos juegos para que también disfruten de este día en familia, además de algunas sorpresas que se confirmarán próximamente.

  • Gastronomía – Desde la 1:00 p.m.

A partir de la 1:00 p.m. los asistentes podrán disfrutar de la mejor gastronomía argentina. Entre los expositores confirmados se encuentran Graziano’s Group, Bunbury, A Family Empanadas, Total Carnes, La Rural Weston, Llanera Meat, entre muchos otros.

  • Música & entretenimiento – Desde las 2:00 p.m.

A partir de las 2 PM, se enciende el Stage Principal con un DJ en vivo, llevando al público lo mejor de la música latina para ambientar la tarde.

Programación artística:

  • 4:00 p.m. – Michle Puche

Talento venezolano radicado en Miami, con una voz versátil, cálida y prodigiosa, capaz de interpretar distintos géneros y estilos; ganador de un LATIN GRAMMY en 2018.

  • 4:45 p.m. – Inicio Oficial del Campeonato del Asado

Comienza formalmente la competencia, con demostraciones que evocan las tradiciones gauchas de Sudamérica, incluyendo habilidades de fuego y técnicas propias del arte del asado.

  • 5:00 p.m. – Ina Peralta

La cantante y compositora venezolana radicada en Miami ofrecerá un show lleno de sensibilidad y autenticidad. Su voz única y su profunda conexión con el público darán inicio a las presentaciones musicales con una energía inspiradora que celebra el poder sanador de la música.

  • 6:00 p.m. - Dr. Calavera

La escena del rock alternativo cobra vida con Dr. Calavera, una de las bandas más electrizantes de Miami. Su sonido potente, presencia intensa y actitud arrolladora encenderán la tarde con pura energía.

  • Intervalo Musical / Animación del Campeonato

Durante este segmento, el público podrá disfrutar de shows especiales, degustaciones y entretenimiento en vivo mientras continúan las competencias entre los mejores parrilleros del país.

  • 7:00 p.m. – Fátima Florez & Richard Laffite

La reconocida actriz argentina Fátima Florez llega con su incomparable humor, carisma y versatilidad. Actriz, imitadora, bailarina y conductora, ofrecerá un espectáculo lleno de dinamismo y sorpresas. Junto a ella, el ilusionista Richard Laffite presentará un show de magia moderna, elegante y cautivadora que sorprenderá a toda la familia.

  • 8:00 p.m. – Premiación Oficial del Campeonato

Se anunciarán los ganadores del título “Parrillero del Año”, así como las mejores propuestas gastronómicas del día. Un momento que reconoce el talento, la técnica y la pasión por el asado argentino.

  • 8:45 p.m. – La Previa

Para cerrar la noche, la banda La Previa llevará su estilo tropical y festivo al escenario, transformando el final del evento en una verdadera celebración con música para bailar y disfrutar hasta el último minuto.

Con una programación imperdible y el talento de artistas locales e internacionales, la tercera edición del Campeonato del Asado Argentino en Miami se posiciona como uno de los festivales más esperados del año, donde la gastronomía, la cultura y la diversión se unen en un solo lugar. Más información en: asadoargentino.com

