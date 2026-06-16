martes 16  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Cantante Bonnie Tyler sale del coma inducido

En un mensaje publicado en su página web, su equipo y su familia explicaron que "ya no está en coma, pero no se encuentra nada bien y sigue en cuidados intensivos"

La cantante británica Gaynor Sullivan, también conocida como Bonnie Tyler, posa con su medalla tras ser nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) durante una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor el 1 de febrero de 2023.

La cantante británica Gaynor Sullivan, también conocida como Bonnie Tyler, posa con su medalla tras ser nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) durante una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor el 1 de febrero de 2023.

AFP / Andrew Matthews

LONDRES.- La cantante británica Bonnie Tyler, conocida por sus éxitos de los años 80, salió del coma inducido que se le practicó en mayo tras una operación en Portugal, pero se mantiene en cuidados intensivos, indicaron su familia y su agente.

La estrella de 75 años, famosa por sus canciones Total Eclipse of the Heart (1983) y Holding Out for a Hero (1984), fue puesta en ese estado en un hospital de Faro, en Portugal, para ayudarla en su convalecencia tras una operación intestinal de urgencia.

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El lunes noche, en un mensaje publicado en su página web, su equipo y su familia explicaron que "ya no está en coma, pero no se encuentra nada bien y sigue en cuidados intensivos" en Portugal, donde posee una residencia secundaria.

"Sus médicos confían en que se recupere bien, pero llevará tiempo", añadieron.

Compromisos

Por ello, todos sus conciertos planeados hasta fines de agosto serán cancelados o pospuestos. Tyler tenía previsto cantar este verano en Alemania y Austria, y en un festival en Reino Unido.

Reconocible por su voz ronca y su melena rubia, Bonnie Tyler representó a su país en el festival de Eurovision en 2013 con la canción Believe in Me. Terminó en el decimonoveno puesto.

El rey Carlos III distinguió en 2023 a Bonnie Tyler como miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música.

FUENTE: AFP

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