Cantante Tyla cancela concierto en Nigeria en medio de tensiones con Sudáfrica

Tyla asiste a la 68ª edición de los Premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

ABUJA.- La cantautora sudafricana Tyla canceló un concierto programado en Nigeria debido a las tensiones por la violencia antiinmigrante que afectan las relaciones entre ambos países. No se dieron razones para el cambio en su gira, pero se produjo después de que algunos nigerianos en redes sociales hicieran un llamado al boicot del concierto.

Durante meses, Sudáfrica ha sido escenario de protestas —algunas violentas— contra los inmigrantes africanos, a quienes los manifestantes culpan de la delincuencia, el desempleo y la sobrecarga de los servicios públicos.

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Nigeria se ha mostrado particularmente crítica con el tema, y la tensión fue evidente cuando altos funcionarios de Abuja y Pretoria se reunieron esta semana en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria.

Tyla, conocida por éxitos como Water y colaboraciones con artistas estadounidenses como Cardi B y Travis Scott, había anunciado el lunes fechas de su gira mundial para presentar su segundo álbum, A*POP, que incluía Lagos, la capital económica de Nigeria, así como Nueva York, París y Ciudad del Cabo.

El viernes por la mañana, la presentación en Lagos, programada para coincidir con la temporada de conciertos de fin de año en Nigeria, conocida como Detty December, fue eliminada del cartel en su sitio web.

Los representantes de Tyla no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

Protestas por migración

Sudáfrica, una de las economías más industrializadas del continente, ha sido durante mucho tiempo un imán para inmigrantes, tanto indocumentados como con documentación.

Sin embargo, el país también sufre de un alto desempleo, servicios sociales deficientes y altos índices de criminalidad, y los inmigrantes son utilizados como chivos expiatorios de los problemas sociales más amplios del país y de las deficiencias del gobierno, según analistas.

La policía sudafricana afirma que al menos cuatro extranjeros han muerto en ataques vinculados a las protestas antimigrantes, aunque algunos gobiernos africanos que repatrian a sus ciudadanos han reportado una cifra mayor.

Más de 160.000 personas han huido del país, según un recuento de la AFP basado en cifras de gobiernos africanos que repatrian a sus ciudadanos, incluyendo a unos 1.500 nigerianos.

La gestión de las protestas por parte de Pretoria ha sido duramente criticada, ya que grupos antiinmigrantes han irrumpido en los hogares de los manifestantes y los han metido a la fuerza en furgonetas policiales.

FUENTE: AFP