miércoles 12  de  noviembre 2025
MÚSICA

Cantante country generado con IA se posiciona en la cima de Billboard

Walk my Walk, de Breaking Rust, un artista sin identidad conocida, es la canción de country más descargada, según datos de la revista Billboard

Breaking Rust, un cantante de country cuya identidad y producciones se consideran creadas con inteligencia artificial.&nbsp;

Breaking Rust, un cantante de country cuya identidad y producciones se consideran creadas con inteligencia artificial. 

Captura de pantalla/Instagram/@breakinrust

NUEVA YORK.- Un cantante que parece ser virtual, con una voz fue creada con inteligencia artificial (IA), se posicionó en lo más alto de uno de los rankings de canciones más populares en Estados Unidos, algo inédito.

Walk my Walk, de Breaking Rust, un artista sin identidad conocida, es la canción de country más descargada, según datos publicados el lunes por la revista Billboard, especializada en música.

Lee además
Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.  
MUSEOS

Sospechosa de robo al Louvre queda en libertad con restricciones judiciales
Las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway interpretan a Miranda Priestly y Andy Sachs, respectivamente, en The Devil Wears Prada 2.  video
SÉPTIMO ARTE

Presentan avance del filme "The Devil Wears Prada 2"

En redes sociales o en plataformas de streaming, ni Breaking Rust ni sus creadores dicen utilizar IA.

Embed

Uso de la inteligencia artificial

Pero el hecho de que la voz no esté asociada a ningún cantante y que las ilustraciones, fotos y videoclips hayan sido, a todas luces, creados mediante inteligencia artificial, ha llevado al sector a calificar a Breaking Rust como artista creado con IA.

Varios programas de identificación de música con IA utilizados por la AFP indicaron, con una probabilidad entre el 60% y el 90%, que Walk My Walk es efectivamente una canción generada por inteligencia artificial.

Los créditos del tema mencionan como autor a Aubierre Rivaldo Taylor, un nombre que solo aparece en internet vinculado al grupo Def Beats AI (defbeatsai), claramente identificado como un proyecto de IA.

Los creadores de la página de Instagram de Breaking Rust no respondieron de inmediato a una petición de comentario de la AFP.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Kevin Federline habla de la relación de sus hijos con Britney Spears

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Laura Pausini recibe premio Global Icon en ceremonia junto al papa León XIV

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
CONFRONTACIÓN

Petro ordena a fuerza pública suspender comunicaciones con agencias de seguridad de EEUU

Conferencia de prensa en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el martes 11 de noviembre de 2025. 
MIAMI

Ucrania propone gesto humanitario para liberar 19 presos políticos en Cuba

Miembros del Grupo IDEA debaten en el X Diálogo presidencial
EN VIVO

IDEA inicia su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participa en la inauguración de las obras del muelle en Puerto Bolívar.  
DIPLOMACIA

Daniel Noboa confirma asistencia a ceremonia del Nobel para acompañar a María Corina Machado

Apagón general deja sin luz a República Dominicana. video
Crisis energética

Apagón masivo deja sin electricidad a República Dominicana

Te puede interesar

Miembros del Grupo IDEA debaten en el X Diálogo presidencial
EN VIVO

IDEA inicia su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

Por Daniel Castropé y Carlos Armando Cabrera
José Daniel Ferrer alza su voz y denuncia, una vez más, a la dictadura de Cuba y las otras de la región
CUMBRE

Lideres de la región y expreso político cubano José Daniel Ferrer alzan la voz contra las tiranías en el X Diálogo de IDEA

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla a medios de prensa en el Capitolio.
CONGRESO/CIERRE

Cámara de Representantes vota hoy sobre el fin del cierre gubernamental

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
AVISO A VIAJEROS

MIA insta a pasajeros a contactar a sus aerolíneas y actualizarse antes de ir al aeropuerto

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
DECLARACIONES

Israel pone plazo al régimen de Irán, afirma que su caída será antes de 2029