Kristen Stewart revela interés en dirigir nueva adaptación de "Crepúsculo"

La directora, guionista y productora estadounidense Kristen Stewart posa durante la sesión fotográfica de la película "The chronology of water" en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, sur de Francia, el 16 de mayo de 2025.

MIAMI.- Kristen Stewart no descarta la idea de regresar a Forks, aunque esta vez no como protagonista. La actriz declaró recientemente a Entertainment Tonight que le encantaría dirigir una nueva versión de Crepúsculo , la película romántica de vampiros de 2008 que catapultó su carrera.

"Me encantaría. Me encanta lo que hizo Catherine [Hardwicke], me encanta lo que hizo Chris [Weitz], me encanta lo que hicieron todos los directores con las películas. Eran tan ellos mismos, tan raros, tan presentes en esa época en la que aún no sabían realmente lo que eran, como antes de que explotaran", explicó.

Stewart dijo que lo ideal sería recibir un gran presupuesto y mucho amor y apoyo de los fans para el hipotético proyecto.

"Sí, claro, haré el remake. ¡Lo haré! ¡Estoy comprometida!", aseguró.

Stewart protagonizó la franquicia de Crepúsculo junto a Robert Pattinson y Taylor Lautner. La película original de 2008 dio lugar a cuatro secuelas: Luna Nueva (2009), Eclipse (2010), Amanecer - Parte 1 (2011) y Amanecer - Parte 2 (2012).

La saga fue un éxito generacional y recaudó más de 3000 millones de dólares en taquilla mundial.

Robert Pattinson

Recientemente, Pattinson recordó su experiencia durante el rodaje. En 2022, declaró a GQ que pasó gran parte de su tiempo en el set de Crepúsculo disgustado porque el estudio no estaba de acuerdo con su visión de la película.

"Quería que fuera lo más artístico posible. Había una extraña tensión en la que el estudio temía que las cosas fueran demasiado emotivas y cosas así. Pensé que era la única manera de manejarlo. Pasé tanto tiempo furioso... No puedo creer cómo actuaba la mitad del tiempo", dijo Pattinson en aquel momento.

Stewart debutó recientemente como directora con The Chronology of Water. Protagonizada por Imogen Poots, Thora Birch y Jim Belushi, la película sigue a una mujer que lidia con el trauma de su infancia a través de la natación y la palabra escrita.