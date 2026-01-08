jueves 8  de  enero 2026
CELEBRIDADES

Kristen Stewart revela interés en dirigir nueva adaptación de "Crepúsculo"

Stewart protagonizó junto a Robert Pattinson y Taylor Lautner la saga compuesta por cinco películas, recaudando más de 3000 millones de dólares en taquilla

La directora, guionista y productora estadounidense Kristen Stewart posa durante la sesión fotográfica de la película The chronology of water en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, sur de Francia, el 16 de mayo de 2025.

La directora, guionista y productora estadounidense Kristen Stewart posa durante la sesión fotográfica de la película "The chronology of water" en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, sur de Francia, el 16 de mayo de 2025.

AFP/Valerie Hache
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kristen Stewart no descarta la idea de regresar a Forks, aunque esta vez no como protagonista. La actriz declaró recientemente a Entertainment Tonight que le encantaría dirigir una nueva versión de Crepúsculo, la película romántica de vampiros de 2008 que catapultó su carrera.

"Me encantaría. Me encanta lo que hizo Catherine [Hardwicke], me encanta lo que hizo Chris [Weitz], me encanta lo que hicieron todos los directores con las películas. Eran tan ellos mismos, tan raros, tan presentes en esa época en la que aún no sabían realmente lo que eran, como antes de que explotaran", explicó.

Lee además
Nueva Delhi, India.
TURISMO

Guía de viaje para visitar India
El dúo méxicoargentino Sin Bandera.
MÚSICA

Sin Bandera anuncia el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio

Stewart dijo que lo ideal sería recibir un gran presupuesto y mucho amor y apoyo de los fans para el hipotético proyecto.

"Sí, claro, haré el remake. ¡Lo haré! ¡Estoy comprometida!", aseguró.

Stewart protagonizó la franquicia de Crepúsculo junto a Robert Pattinson y Taylor Lautner. La película original de 2008 dio lugar a cuatro secuelas: Luna Nueva (2009), Eclipse (2010), Amanecer - Parte 1 (2011) y Amanecer - Parte 2 (2012).

La saga fue un éxito generacional y recaudó más de 3000 millones de dólares en taquilla mundial.

Robert Pattinson

Recientemente, Pattinson recordó su experiencia durante el rodaje. En 2022, declaró a GQ que pasó gran parte de su tiempo en el set de Crepúsculo disgustado porque el estudio no estaba de acuerdo con su visión de la película.

"Quería que fuera lo más artístico posible. Había una extraña tensión en la que el estudio temía que las cosas fueran demasiado emotivas y cosas así. Pensé que era la única manera de manejarlo. Pasé tanto tiempo furioso... No puedo creer cómo actuaba la mitad del tiempo", dijo Pattinson en aquel momento.

Stewart debutó recientemente como directora con The Chronology of Water. Protagonizada por Imogen Poots, Thora Birch y Jim Belushi, la película sigue a una mujer que lidia con el trauma de su infancia a través de la natación y la palabra escrita.

Temas
Te puede interesar

Jennifer Garner sorprende al hablar sobre divorcio con Ben Affleck

Disney elige a Teagan Croft y Milo Manheim para protagonizar live-action de "Enredados"

"One Battle After Another" lidera nominaciones de premios del SAG

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
MÁS ESCAÑOS

DeSantis convoca sesión especial para redibujar los mapas congresionales y reaviva tensiones en Florida

El presidente Donald Trump. 
Economía

Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, hablan con los periodistas después de haber informado a los senadores sobre las recientes acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, en el Capitolio en Washington, DC, el 7 de enero de 2026.
EEUU

Rubio explica que el plan para Venezuela pasa por tres fases: estabilidad, recuperación y transición

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
ANÁLISIS

Diosdado Cabello en la mira de EEUU, tampoco está a salvo bajo presidencia de Delcy Rodríguez

El buque de la marina danesa P572 Lauge Koch patrulla las aguas frente a la capital Nuuk, Groenlandia, el 8 de marzo de 2025.
Seguridad

Trump planea hacer oferta de compra a Dinamarca por Groenlandia; Rubio confirma reunión con daneses

Te puede interesar

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

EEUU reubica buques de guerra al norte de Cuba tras captura de Maduro
El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
GOBIERNO FEDERAL

Departamento del Tesoro anuncia la salida de EEUU del Fondo Verde para el Clima

Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
TOLERANCIA CERO

Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

Fallas del sistema eléctrico obligaron a venezolanos a comprar artículos esenciales en un supermercado en Caracas, 30 de agosto de 2024.
PROPUESTAS

EEUU ofrece inversión en el sistema eléctrico como parte del plan sobre petróleo con Venezuela

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins.
PUNTO DE PARTIDA

Miami: Controversia de Watson Island y futuro del Tower Theater marcan inicio de la era Higgins