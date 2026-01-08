jueves 8  de  enero 2026
DUELO

Brigitte Bardot enterrada con una camiseta y un broche de su animal favorito

La actriz, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años a causa de un cáncer, fue inhumada el miércoles vestida con una camiseta negra con una foca

La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.

AFP/Eric Feferberg

PARÍS.- La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot fue enterrada con una camiseta y un broche que representaban una foca, el animal emblemático que marcó su lucha por la defensa de los animales, indicó este jueves un portavoz de su fundación a AFP.

La intérprete, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años a causa de un cáncer, fue inhumada el miércoles vestida con una "camiseta negra con una foca dibujada en strass y con un broche que representa al mismo animal", detalló la Fundación Brigitte Bardot, que precisó que fue su esposo Bernard d’Ormale quien puso el broche.

La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.
Este animal figuraba también en la imagen elegida para la esquela, donde se ve a Bardot abrazando un bebé foca sobre el hielo. Esta conocida fotografía fue tomada en 1977 durante una campaña de sensibilización de la opinión pública sobre la caza de crías de foca.

"Brigitte Bardot sentía una profunda aversión ante el sufrimiento animal y la destrucción de la naturaleza", escribió el jueves la fundación en la red X, añadiendo que "lo que la guiaba ante todo no eran los honores, sino su lucha por los animales".

Despedida

Bardot fue enterrada el miércoles 07 de enero en la turística localidad de Saint-Tropez, en una ceremonia "sencilla", como lo quería la artista, icono del cine, defensora de la causa animal y conocida por sus comentarios polémicos.

A media mañana, el féretro de la intérprete, recubierto de mimbre, fue transportado a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se celebró la misa, en presencia de su hijo, con quien mantenía una relación complicada, y de personalidades conocidas como la líder de extrema derecha Marine Le Pen.

Su hijo Nicolas-Jacques Charrier, de 65 años, hizo colocar una corona en forma de corazón con mimosas y la inscripción "para mamá". Su venida desde Oslo, donde vive con sus hijas y nietas, fue una incógnita hasta el último minuto a raíz de las relaciones distantes que tuvo con su madre, quien dijo carecer de instinto maternal y lo dejó con su padre, Jacques Charrier, fallecido en septiembre.

En los últimos años, la intérprete que encarnó la liberación de las tradiciones en la Francia de los años 1950 causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración o el mundo de la caza. Algunas le valieron condenas por difamación.

FUENTE: AFP

