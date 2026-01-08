Shawn Mendes confirma romance con Bruna Marquezine

El cantante canadiense Shawn Mendes hace un gesto a su llegada a la ceremonia de entrega de premios Earthshot Prize 2025 en el Museo del Mañana en Río de Janeiro, Brasil, el 5 de noviembre de 2025.

MIAMI.- La relación entre el cantante estadounidense Shawn Mendes y la actriz brasileña Bruna Marquezine se confirmó de manera extraoficial luego de que la pareja fuera captada de compras en un supermercado de Los Ángeles . Las fotografías muestran a la pareja intercambiando cariñosos abrazos.

El cantante de Mercy y la actriz de Blue Beetle, quien salió con la estrella del fútbol Neymar de forma intermitente entre 2013 y 2018, desataron rumores de romance el mes pasado cuando fueron vistos de vacaciones juntos en Brasil , lo que marcó su primer romance público desde que surgieron rumores de romance entre ella y Charlie Travers, exalumno de Gran Hermano Reino Unido, en 2023.

Embed shawn mendes & bruna marquezine photographed in los angeles pic.twitter.com/H0OwQN9pN0 — favs pop culture (@favsbackupp) January 7, 2026

Desde que la relación de dos años de Shawn con Camila Cabello terminó en 2021, con una breve reconciliación en 2023, el nominado al Grammy ha mantenido su vida romántica en privado.

Sin embargo, abordó las especulaciones sobre su sexualidad en noviembre de 2024 al interpretar su canción The Mountain.

“La verdad es que no pude hacer muchas cosas propias de quinceañeros ni descubrir partes de mí mismo como se hace a los quince. Hay un tema sobre mi sexualidad, y la gente lleva mucho tiempo hablando de ello. Creo que es un poco tonto, porque creo que la sexualidad es algo tan maravillosamente complejo, y es muy difícil encasillarla”, expresó durante un concierto en aquel entonces.

Admitió que, aunque lo que dijo le pareció una intrusión en un tema muy personal para él, finalmente estaba listo para hablar “libremente”.

Relación anterior

Hasta la fecha, la relación más mediática del cantante ha sido con Camila Cabello, con quien apareció en titulares por primera vez en 2015, no como pareja, sino como dueto musical en su exitoso sencillo I Know What You Did Last Summer.

Cuatro años después, el nuevo y apasionado video musical de los artistas para su dueto Señorita, lanzado en junio, generó dudas sobre si había un romance gestándose detrás de escena. Al mes siguiente, los dos fueron vistos tomados de la mano mientras salían juntos en West Hollywood.

La pareja finalizó su relación en 2021. Posteriormente, se les volvió a vincular en abril de 2021 cuando fueron captados besándose en Coachella. Sin embargo, terminaron de forma oficial en junio.