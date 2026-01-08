Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.

MIAMI. - El gobierno de EEUU comenzó a reubicar buques de guerra, que estaban desplegados en el sur del Caribe tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro, informaron funcionarios de defensa este miércoles, en un movimiento que indica una reducción de la presencia militar estadounidense en América Latina .

El cambio incluye el traslado del USS Iwo Jima y el USS San Antonio a aguas al norte de Cuba, en el Océano Atlántico, según informaron extraoficialmente funcionarios de defensa a The Washington Post.

No se trataría de una próxima acción militar en Cuba, afirmó el coronel retirado Octavio Pérez, exoficial de inteligencia de la fuerza armada estadounidense Es una “clara advertencia” a los aliados de La Habana, “que busca prevenir que barcos fantasmas rusos y de otras naciones vayan a llevarle petróleo a Cuba”. Y que están plagando las aguas de América Latina.

“Hay una flota de 1.600 barcos fantasmas en el mundo, de los cuales casi 700 pertenecen a los rusos. Otros 300 y 400 son de los iraníes y los chinos. Y esa postración militar de EEUU frente a Cuba envía ese mensaje de que no van a permitir que ninguno de estos barcos fantasmas entren en Cuba”, remarcó.

Reubican buques de guerra

Según la publicación, la flota de buques de guerra en el Caribe ha comenzado a reducirse.

Al menos uno de los buques podría regresar a su puerto base en Norfolk en las próximas semanas, dijo un funcionario. Los buques permanecen asignados al Comando Sur que supervisa las operaciones militares en gran parte de América Latina, y podrían ser trasladados nuevamente al Caribe si fuera necesario, dijo un segundo funcionario.

Estos movimientos reducen en total el número de tropas estadounidenses en el Caribe a aproximadamente 12,000.

El portal explica que algunos activos de la Fuerza Aérea, incluidos los aviones CV-22 de Operaciones Especiales utilizados para búsqueda y rescate en combate y los MC-130 necesarios para el reabastecimiento aéreo, también han partido, dijo un tercer funcionario estadounidense. Ambas aeronaves se utilizaron para apoyar la operación de extracción de Nicolás Maduro, dijo ese funcionario.

Mensaje a aliados de Cuba

Pérez, buen conocedor de los movimientos militares en la región, dejó claro que “una cosa es lo que posiblemente es una postración y otra cosa el traspaso” y que el portaavión Gerald Ford debe regresar en febrero a Virginia. “A lo mejor traen otro portaavión u otro barco que no necesariamente sea un portaavión”.

Pero la reubicación de buques militares reportado está “más relacionado” con los barcos que suministran petróleo a Cuba. Y el mensaje también va para la presidencia de México, según dijo.

“Claudia Scheinbaum ha sido confrontada porque ella es la que estaba dándole petróleo a Cuba, mientras que los petroleros fantasmas, los que han capturado últimamente, lo hacían. Y cuidado que estos barcos estadounidenses no permitan que entren los petroleros mexicanos a Cuba”, aseguró el experto tras descartar una acción militar en Cuba como la ocurrida en Venezuela el 4 de enero en la madrugada y que puso en jaque mate al régimen chavista.

Aseveró que la advertencia va además para Cuba y Nicaragua , “porque hay muchos barcos rusos entrando en Nicaragua también”.

El otro mensaje es para los Irán, China y Rusia, aliados de Cuba, que “son los que tienen más barcos que nadie”. Moscú por estos días han dejado ver su bandera en buques fantasmas que aparecen con fuerza en aguas de la región.

“Los rusos, cuando el Bella 1 navegaba en el Atlántico Norte y fue incautado, pidieron respetar su soberanía porque era su barco, pero, mentira, hace dos días le cambiaron el nombre al barco (Marinera) y lo abanderaron los rusos”.

EEUU frente a América Latina

En este contexto, el coronel Pérez destacó el fortalecimiento de movimientos estratégicos con las rotaciones de unidades en toda América Latina.

“Puerto Rico va a estar más activo de ahora en adelante”, aseguró.

Puerto Rico abrió definitivamente la base de Roosevelt Road. La base de Ramey, que era una base de comando estratégico y en la que había bombarderos B-58 en los años 60, con ojivas nucleares, también está activada temporalmente”.

Dijo desconocer si esto se prolongará en el futuro, dependiendo de las acciones rusas, chinas y cubanas en el Caribe.

“La postración militar seguirá en toda América y la clave en nuestro hemisferio será si la base de Homestead, que se cerró después del huracán Andrew en el 1992, pase a ser de una base de reserva activa de nuevo. Así que eso va a decir cómo va a cambiar la postración militar en toda América, para defender a toda América”, puntualizó

“La doctrina Monroe está viva, pero la retórica que está saliendo de la Casa Blanca es continua, así que van a proteger los intereses estadounidenses, van a tutelar a Venezuela y a comprarle 50 millones de barriles para vender y distribuir, aunque no se sabe aún cómo lo van a hacer”.

Venezuela, según apuntó, contaba con no menos de 40 barcos fantasmas que eran todos iraníes y chinos.

“EEUU ha dicho ‘cuidado’, está mandando un mensaje a todos los que tienen flota fantasma en el mundo”, expresó.

