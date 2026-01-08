Sin Bandera anuncia el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio

MIAMI.- El emblemático dúo Sin Bandera hace oficial su regreso a la escena discográfica con la presentación de su séptimo álbum de estudio bajo el nombre de Escenas. La banda lo anunció a través de una publicación en Instagram este jueves 8 de enero, en la que muestra la portada oficial.

Este nuevo proyecto musical llegará a las plataformas digitales el próximo 5 de febrero de 2026 y marcará el inicio de una etapa renovada para la agrupación.

Como adelanto de esta producción, los artistas han liberado el primer sencillo promocional que se titula ¿Qué culpa tiene ella?, el cual se encuentra disponible para el público desde noviembre.

Este nuevo lanzamiento sucede al éxito de Frecuencia, álbum con el que el dúo celebró sus dos décadas de trayectoria profesional en el año 2022.

Este trabajo representó un hito significativo en su carrera al ser su primer álbum de estudio completamente inédito tras una larga pausa y logró consolidar su vigencia en la industria mediante composiciones que capturaron la esencia del pop romántico contemporáneo.

Con la llegada de Escenas, la agrupación busca evolucionar el sonido establecido en su predecesor y reafirmar su posición como uno de los referentes más sólidos de la balada en español a nivel internacional.

Gira

En conjunto con el estreno del material discográfico previsto para el primer cuatrimestre de 2026, se ha confirmado el inicio de una gira internacional denominada Escenas Tour.

Las presentaciones en vivo arrancarán en febrero de 2026 y tendrán a Argentina como el punto de partida para este recorrido por diversos escenarios globales.

Los seguidores del grupo pueden seguir las actualizaciones del lanzamiento a través de sus redes sociales.