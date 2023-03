Cantante Dome Caicedo plasma su experiencia en "Casualidad"

Cortesía/Colombia Music Inc

"Esta canción me tiene muy emocionada. Me encanta porque tiene que ver con una experiencia vivida, amo compartirles mis historias a través de la música y sé que esta la podrán disfrutar", dijo la joven intérprete a través de un comunicado.

Asimismo, la ecuatoriana dio detalles del proceso creativo para escribir el tema.

"La canción la compuse junto a La Mentalidad y At Fat. Estábamos en el estudio y ya venía con la idea de hacer una canción sobre esta experiencia que viví cuando me encontré con alguien por casualidad y es de esos momentos que no olvidas. De venir haciendo canciones de despecho, sentí que tenía que plasmar esta experiencia que es lo opuesto al despecho, de cuando hay química entre dos personas. Fuimos desarrollando la idea, salieron unos versos increíbles y un ritmo muy pegadizo", detalló Dome Caicedo.

"Disfruto cada canción que grabó y el proceso creativo que requiere. Trabajo muy bien con At Fat y La Mentalidad porque nos divertimos en el estudio y sacamos ideas muy chéveres (buenas), igual que el videoclip", agregó.

Casualidad también cuenta con un videoclip grabado en Panamá.

"Fue muy divertido. Pude incorporar el baile junto a los chicos que me acompañaron con la coreografía. Básicamente el video trata de pasársela bien en una noche de fiesta", contó la cantante.

"El video tiene mucho dorado y sobre todo los brillos que me representan", añadió sobre la producción audiovisual.

Casualidad se puede escuchar en las plataformas digitales de música.

