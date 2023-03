Venezolana Tibisay Guerra le canta a "Ese mar"

“Al mar / que funde y multiplica / la fuerza de la vida” son los versos de la autora Victoria de Stefano que dan inicio a un canto dulce y poético, mezclado por Jesús Lovera en Música y Arte Estudio.

“Tomar la decisión de grabar y lanzar esta canción surge del impulso que me dio Sonorámica, proyecto que me demostró a mí misma que sí era posible hacer arte en Venezuela y trabajar por la cultura. A veces no creemos en el potencial que tenemos y más cuando llegas a una edad en la que sientes que lo has dado todo. Este tema me demuestra que sí soy capaz de seguir creando, de seguir experimentando”, expresó Tibisay Guerra, a través de un comunicado.

Para la gestora cultural, el libro-disco Sonorámica: paisaje sonoro venezolano en 11 poemas no solo le abrió la puerta al tema Ese mar sino que además se convirtió en un punto de partida para otros proyectos culturales que reúnan diversas disciplinas.

“Es algo inédito porque no se habían juntado antes poesía, música y arte visual en un solo producto. Y Sonorámica lo logró. Además, busca promover la música venezolana, a nuestros artistas. Creo que como padres o generación adulta contemporánea tenemos que seguir haciendo lo posible para que los más jóvenes conozcan la cultura de su país”, acotó la venezolana de 53 años.

Ya Tibisay Guerra había experimentado con la composición en Canto de amasar, poema con música de Santos Palazzi y que cierra a modo de bonus track Sonorámica, con el que recuerda a su padre, el arreglista y trompetista Carlos Guerra y a su Orquesta Sonorámica que hizo vida en la década de los años 60'.

Ese mar está disponible en todas las plataformas musicales.

