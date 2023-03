Cantautor Cat Stevens lanza nuevo álbum este verano

MÚSICA Banda Pierce The Veil presenta el álbum "The Jaws of Life"

Yusuf-Cat Stevens-álbum-AP.jpg Esta imagen, divulgada por el sello discográfico Dark Horse Records, es la portada del disco de 12 canciones de Yusuf/Cat Stevens llamado King of a Land, el cual saldrá a la venta en junio. AP/Dark Horse Records

El primer sencillo es Take the World Apart, un tema alegre con la letra: “I’ll take the world apart/to find a place for a peaceful heart” (Desarmaré el mundo/para encontrar un lugar para un corazón pacífico).

“La fuente de la inspiración musical para esta canción es de la década de 1950. Las suaves armonías y acordes tienen un efecto encantador en el oído. La vida era más simple en ese entonces: corazones solitarios que anhelaban amor”, dijo en un comunicado a The Associated Press.

El álbum vuelve a reunir a Stevens con el productor Paul Samwell-Smith, quien produjo tres discos de Stevens entre 1970 y 1972: Tea for the Tillerman, Teaser and the Firecat y Catch Bull at Four.

Stevens, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll y quien también es conocido como Yusuf -el nombre que adoptó cuando se convirtió al islam-, ha sido un compositor respetado desde que lanzó su primer disco en 1967. Tuvo una serie de éxitos, desde Peace Train y Wild World hasta Morning Has Broken. Recientemente fue elegido para cantar en vivo este verano en en el codiciado evento Leyendas del renombrado Festival de Glastonbury.

FUENTE: AP