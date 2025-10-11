sábado 11  de  octubre 2025
FAMOSOS

Cantante dominicana La Materialista presenta a su hija Emery

La cantante contó que no ha querido separarse de su hija desde el nacimiento y relató cómo ha cambiado su vida desde su nacimiento

La cantante dominicana La Materialista presenta a su hija Emery / Captura de Pantalla People en Español

La cantante dominicana La Materialista presenta a su hija Emery / Captura de Pantalla People en Español

Captura de Pantalla / People en Español / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En exclusiva para la edición en español de la revista People, la cantante dominicana y finalista de La casa de los famosos, La Materialista, presentó oficialmente a su hija Emey, fruto de su matrimonio con el empresario Eury Matos. La bebé nació el pasado 19 de julio.

La cantante contó que no ha querido separarse de su hija desde el nacimiento, y que la primera vez que salió de casa sin ella, 45 días después del parto, se sintió triste.

Lee además
La cantante dominicana Natti Natasha asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.
FAMOSOS

Natti Natasha y Raphy Pina revelan el nombre de su segunda hija
La intérprete británica Lola Young.
MÚSICA

Lola Young cancela conciertos tras desmayarse en festival

“Decidí ir al salón de belleza para arreglarme bien. Cuando llegué me sentía mal, me sentía culpable. Lloré, porque yo no me había despegado de la niña”, contó la artista a People.

Matos también participó en la entrevista, destacando que a pesar de tener cuatro hijos, Emery es la primera hija que recibió en un parto. “Ha sido bonito poder ver una vida nueva y darle el calor que necesita, me siento primerizo de nuevo”.

El empresario también elogió la dedicación de su esposa en su nuevo papel de madre, destacando su dulzura y entrega, y calificándola como una 'supermamá'.

Por otra parte, La Materialista aprovechó la oportunidad para desmentir las especulaciones que han circulado en redes sociales sobre si se realizó o no una cirugía estética tras el parto.

"Yo no iba a poner en riesgo mi salud por vanidad ni arriesgarme a perderme la oportunidad de ver a mi niña crecer, jamás", expresó.

También añadió que ha recibido mensajes positivos y de cariño por parte de sus fanáticos.

Polémica

Aparte de las especulaciones sobre su parto, las redes también estuvieron atentas a los comentarios de Raphy Pina, empresario y pareja de Natti Natasha, quien hizo referencia de forma implícita a un controversial episodio de 2023, cuando La Materialista critió sobre el físico de Vida Isabelle, la hija de Natti y Pina.

"¿Cómo cambia la vida con el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Uno empieza a ver el mundo de otra manera, o con más sensibilidad y menos ganas de juzgar o criticar lo ajeno, porque sabe lo mucho que dolería", escribió el empresario en la publicación de People.

Los fanáticos de la intérprete de Criminal apoyaron los comentarios, mientras que los seguidores de Yameyry Ynfante, nombre de pila de La Materialista, instaron a Pina a dejar el tema en el pasado, debido a que la cantante ya se había disculpado en el pasado.

Temas
Te puede interesar

Sigourney Weaver considera regresar para nueva película de "Alien"

Diane Keaton, actriz ganadora del Óscar, muere a los 79 años

Tercera temporada de "Con esa mirada" llega a ViX en octubre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia. video
DECLARACIONES

Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

Neutralización militar de EEUU, escenario más probable contra Cartel de los Soles de Venezuela

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.
ANáLISIS/ POLíTICA EN EEUU

Demócratas apuestan por el caos en ciudades y la parálisis del presupuesto federal

Varios migrantes centroamericanos atentidos por el Instituto Guatemalteco de Migración
ACUERDOS

Guatemala recibe primer vuelo de migrantes de Estados Unidos con nacionalidad de otro país

Te puede interesar

Abelardo De la Espriella
RUMBO A LAS ELECCIONES

El plan de choque de un 'outsider' para la presidencia de Colombia

Por DANIEL CASTROPÉ
El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

Neutralización militar de EEUU, escenario más probable contra Cartel de los Soles de Venezuela

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, habla a la multitud de israelíes mientras el empresario estadounidense Jared Kushner y su esposa Ivanka Trump, enviados por el presidente Donald Trump, observan durante una reunión en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv el 11 de octubre de 2025.
Fin del conflicto

Hamás anuncia que la liberación de rehenes comenzará el lunes en la mañana; Israel celebra

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
FLORIDA

La odisea de un migrante que había cumplido su condena en EEUU y fue deportado a un país africano

Terroristas de Hamás.
¿Se avecina obstáculo?

Hamás afirma que el desarme previsto en el plan de paz está "fuera de discusión y no es negociable"