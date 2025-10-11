La cantante dominicana La Materialista presenta a su hija Emery / Captura de Pantalla People en Español

MIAMI.- En exclusiva para la edición en español de la revista People, la cantante dominicana y finalista de La casa de los famosos, La Materialista, presentó oficialmente a su hija Emey , fruto de su matrimonio con el empresario Eury Matos. La bebé nació el pasado 19 de julio.

La cantante contó que no ha querido separarse de su hija desde el nacimiento, y que la primera vez que salió de casa sin ella, 45 días después del parto, se sintió triste.

“Decidí ir al salón de belleza para arreglarme bien. Cuando llegué me sentía mal, me sentía culpable. Lloré, porque yo no me había despegado de la niña”, contó la artista a People.

Matos también participó en la entrevista, destacando que a pesar de tener cuatro hijos, Emery es la primera hija que recibió en un parto. “Ha sido bonito poder ver una vida nueva y darle el calor que necesita, me siento primerizo de nuevo”.

El empresario también elogió la dedicación de su esposa en su nuevo papel de madre, destacando su dulzura y entrega, y calificándola como una 'supermamá'.

Por otra parte, La Materialista aprovechó la oportunidad para desmentir las especulaciones que han circulado en redes sociales sobre si se realizó o no una cirugía estética tras el parto.

"Yo no iba a poner en riesgo mi salud por vanidad ni arriesgarme a perderme la oportunidad de ver a mi niña crecer, jamás", expresó.

También añadió que ha recibido mensajes positivos y de cariño por parte de sus fanáticos.

Polémica

Aparte de las especulaciones sobre su parto, las redes también estuvieron atentas a los comentarios de Raphy Pina, empresario y pareja de Natti Natasha, quien hizo referencia de forma implícita a un controversial episodio de 2023, cuando La Materialista critió sobre el físico de Vida Isabelle, la hija de Natti y Pina.

"¿Cómo cambia la vida con el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Uno empieza a ver el mundo de otra manera, o con más sensibilidad y menos ganas de juzgar o criticar lo ajeno, porque sabe lo mucho que dolería", escribió el empresario en la publicación de People.

Los fanáticos de la intérprete de Criminal apoyaron los comentarios, mientras que los seguidores de Yameyry Ynfante, nombre de pila de La Materialista, instaron a Pina a dejar el tema en el pasado, debido a que la cantante ya se había disculpado en el pasado.