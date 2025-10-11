sábado 11  de  octubre 2025
CINE

Sigourney Weaver considera regresar para nueva película de "Alien"

La actriz describió haber leído el comienzo de un posible guion del productor y guionista de la película original, Walter Hill

La actriz estadounidense Sigourney Weaver posa para fotógrafos durante la víspera de la gala de los Premios Goya, en Valladolid el 9 de febrero de 2024.&nbsp;

La actriz estadounidense Sigourney Weaver posa para fotógrafos durante la víspera de la gala de los Premios Goya, en Valladolid el 9 de febrero de 2024. 

AFP/César Manso
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Durante un panel en la Comic Con de Nueva York, la actriz Sigourney Weaver declaró que recientemente se reunió con Disney, propietaria de los derechos de la franquicia de terror Alien, sobre la posibilidad de retomar su icónico papel como Ellen Ripley en una futura secuela.

La actriz describió haber leído el comienzo de un posible guion del productor y guionista de la serie, Walter Hill, cuando el moderador del panel de la franquicia le preguntó si estaría interesada en interpretar de nuevo a una de las heroínas más famosas del cine.

Lee además
La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
CINE

Lady Gaga se une al elenco "El Diario Viste a la Moda 2"
La virtualidad invade el mundo real en Tron: Ares.  video
CINE

Arturo Castro, de la comedia a la ciencia ficción en "Tron: Ares"

"Nunca he sentido la necesidad. Siempre pensé: 'Que descanse, que se recupere'. Pero lo que Walter ha escrito me parece, ante todo, muy cierto, ya que habla mucho de la sociedad que encarcela a alguien que ha intentado ayudar a la humanidad, pero ella es un problema para ellos, así que la mantienen en un segundo plano", explicó.

Nueva película

Weaver hizo su gran debut en la pantalla grande como la protagonista en la entrega original, Alien (1979), del director Ridley Scott, en la que, durante un viaje espacial, Ellen Ripley y su tripulación se encuentran con el ahora legendario extraterrestre Xenomorfo.

El personaje interpretado por la veterana actriz es el único personaje que sobrevive a la película, por lo que se convierte en la heroína de la franquicia en las tres siguientes entregas. Su última aparición como Ellen Ripley en el cine fue en Alien: Resurrección (1997).

"Creo que son unas primeras 50 páginas muy fuertes. Estoy pensando en trabajar con Walter para ver cómo será el resto de la historia", dijo Weaver sobre el guion de una posible nueva película.

Temas
Te puede interesar

Fenómeno surcoreano "Las guerreras k-pop" rompe récord en Netflix

Disney considera a Scarlett Johansson para remake de "Enredados"

Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga se reencuentran por aniversario de "Amores Perros"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia. video
DECLARACIONES

Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

Neutralización militar de EEUU, escenario más probable contra Cartel de los Soles de Venezuela

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.
ANáLISIS/ POLíTICA EN EEUU

Demócratas apuestan por el caos en ciudades y la parálisis del presupuesto federal

Varios migrantes centroamericanos atentidos por el Instituto Guatemalteco de Migración
ACUERDOS

Guatemala recibe primer vuelo de migrantes de Estados Unidos con nacionalidad de otro país

Te puede interesar

Abelardo De la Espriella
RUMBO A LAS ELECCIONES

El plan de choque de un 'outsider' para la presidencia de Colombia

Por DANIEL CASTROPÉ
El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

Neutralización militar de EEUU, escenario más probable contra Cartel de los Soles de Venezuela

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, habla a la multitud de israelíes mientras el empresario estadounidense Jared Kushner y su esposa Ivanka Trump, enviados por el presidente Donald Trump, observan durante una reunión en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv el 11 de octubre de 2025.
Fin del conflicto

Hamás anuncia que la liberación de rehenes comenzará el lunes en la mañana; Israel celebra

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
FLORIDA

La odisea de un migrante que había cumplido su condena en EEUU y fue deportado a un país africano

Terroristas de Hamás.
¿Se avecina obstáculo?

Hamás afirma que el desarme previsto en el plan de paz está "fuera de discusión y no es negociable"