Sigourney Weaver considera regresar para nueva película de "Alien"

MIAMI.- Durante un panel en la Comic Con de Nueva York , la actriz Sigourney Weaver declaró que recientemente se reunió con Disney, propietaria de los derechos de la franquicia de terror Alien, sobre la posibilidad de retomar su icónico papel como Ellen Ripley en una futura secuela .

La actriz describió haber leído el comienzo de un posible guion del productor y guionista de la serie, Walter Hill, cuando el moderador del panel de la franquicia le preguntó si estaría interesada en interpretar de nuevo a una de las heroínas más famosas del cine .

"Nunca he sentido la necesidad. Siempre pensé: 'Que descanse, que se recupere'. Pero lo que Walter ha escrito me parece, ante todo, muy cierto, ya que habla mucho de la sociedad que encarcela a alguien que ha intentado ayudar a la humanidad, pero ella es un problema para ellos, así que la mantienen en un segundo plano", explicó.

Nueva película

Weaver hizo su gran debut en la pantalla grande como la protagonista en la entrega original, Alien (1979), del director Ridley Scott, en la que, durante un viaje espacial, Ellen Ripley y su tripulación se encuentran con el ahora legendario extraterrestre Xenomorfo.

El personaje interpretado por la veterana actriz es el único personaje que sobrevive a la película, por lo que se convierte en la heroína de la franquicia en las tres siguientes entregas. Su última aparición como Ellen Ripley en el cine fue en Alien: Resurrección (1997).

"Creo que son unas primeras 50 páginas muy fuertes. Estoy pensando en trabajar con Walter para ver cómo será el resto de la historia", dijo Weaver sobre el guion de una posible nueva película.