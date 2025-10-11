Diane Keaton, actriz ganadora del Óscar, muere a los 79 años

Diane Keaton asiste al desfile SS23 de Ralph Lauren en la Biblioteca Huntington, Colecciones de Arte y Jardines Botánicos el 13 de octubre de 2022 en San Marino, California.

MIAMI.- Diane Keaton , legendaria actriz conocida por sus papeles Alguien tiene que ceder y El Club de las Divorciadas, falleció este sábado 11 de octubre en California , así lo confirmó la revista People.

Por el momento, no se conocen más detalles del deceso; sin embargo, sus seres queridos han pedido privacidad durante este momento, informó un portavoz de la familia.

Diane Keaton saltó a la fama a principios de los años 70 gracias a su papel como Kay Adams en las películas de El Padrino, así como por sus colaboraciones con el director Woody Allen.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por People Magazine (@people)

La aclamada película de Allen Annie Hall (1977) le valió su primer y único Óscar como Mejor Actriz. Estuvo nominada en otras tres ocasiones por Reds (1982), Marvin's Room (1997) y Alguien tiene que ceder (2004).

Su amplia e influyente carrera incluye también largometrajes como dos entregas de El Padre de la Novia, junto a Steve Martin, múltiples colaboraciones con la directora Nancy Meyers y la franquicia El Club del Libro.

La actriz nació en Los Ángeles en 1946 como Diane Hall y fue la mayor de cuatro hijos. Su padre era ingeniero civil, mientras que su madre se dedicaba al cuidado del hogar.

Tiene dos hijos adoptivos, Dexter de 29 años y Duke de 25.

Información en desarrollo.