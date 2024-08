Cantante Joaquina lanza emotivo sencillo "No llames lo mío nuestro"

No llames lo mío nuestro viene acompañado con un video que refuerza visualmente el recuerdo emocional de una joven que mira hacia atrás, a la vez que mira en su interior con la determinación mental de seguir avanzando con firmeza.

Proceso de composición de la cantante

No llames lo mío nuestro llega para los fans de Joaquina justo después del lanzamiento sorpresa de El alquimista, que de forma orgánica se viralizó en redes sociales; una canción en la que la artista estuvo trabajando recientemente para su álbum debut.

"Hace unos días monté un pedacito de El alquimista y recibí tanto, pero tanto, amor de parte de ustedes y tantos mensajes conmovedores, que me hizo pensar en querer sacarla lo más pronto posible. La estábamos terminando para mi disco y no iba a salir en este momento, pero después de eso, creí que ya era el momento de sacarla. No me lo esperaba, gracias", expresó la ganadora del Latin Grammy a Mejor artista nuevo en un comunicado.

"Escribí esta canción desde un lugar muy honesto y muy vulnerable para mí. Es una canción que habla sobre mirar a tus alrededores y ver tantas cosas rotas, desesperarte y gritar por que no queda de otra… es un desahogo y una canción con muchas preguntas, pero también una reflexión de que aunque mucho a nuestro alrededor esté roto y duela, el mundo gira sobre el mismo eje", agregó Joaquina.