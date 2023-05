Cantante Saraí aborda el empoderamiento femenino en "Dura"

"Dura es un tema muy especial para mí porque habla de cómo me siento como mujer y ahora puedo decir que me siento súper dura. Básicamente es un mensaje de empoderamiento", dijo la intérprete a DIARIOS LAS AMÉRICAS.

Musicalmente, Dura mezcla sonidos de reguetón y trap en donde la joven artista nacida en Miami se vale de su voz para enaltecer el mensaje de empoderamiento en las mujeres.

Asimismo, el tema cuenta con videoclip dirigido por Charlie Nelson filmado en la Capital del Sol. El concepto fue creado por Saraí; allí, la intérprete muestra diferentes facetas de su vida: artista, estudiante universitaria y empresaria.

"Queríamos reflejar parte de mi vida como estudiante y empresaria. Decidí mostrar estas facetas al público para que vean que las mujeres podemos asumir varios roles", detalló Saraí, quien se prepara para el lanzamiento de su segundo álbum.

"Este disco habla mucho de mi vida actual. Pronto me voy a graduar en Nueva York en el área de Negocios, ingeniería y producción de la música. Con el pasar del tiempo me he convertido en una persona segura de sí misma y a través de diferentes géneros proyecto parte de ello", acotó la cantante, al asegurar que para finales de 2023 el público podrá disfrutar de esta nueva producción discográfica.